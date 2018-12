Dave Hakstol congédié sous peu?

Les Flyers de Philadelphie auraient décidé de limoger leur entraîneur-chef Dave Hakstol, quelques heures après un autre décevant revers.

Le site du quotidien «Courier-Post» a indiqué dimanche que l’organisation de la Pennsylvanie pourrait confirmer la nouvelle en soirée ou lundi en journée. De plus, elle aurait contacté l’ancien pilote des Blackhawks de Chicago Joel Quenneville pour susciter son intérêt à prendre place derrière le banc.

Ayant mené son club en séries deux fois à ses trois premières campagnes comme instructeur-chef, Hakstol a vu sa troupe éprouver des ennuis cette saison. D’ailleurs, Philadelphie a plié l’échine 5 à 1 devant les Canucks de Vancouver, samedi, et se retrouve dans la cave de l’Association de l’Est avec 28 points. Les Flyers ont perdu cinq de leurs six plus récents duels.

L’homme de 50 ans est au cœur de nombreuses rumeurs de congédiement, particulièrement depuis que le directeur général Ron Hextall a subi le couperet, le 26 novembre. Le successeur de celui-ci, Chuck Fletcher, a été embauché le 3 décembre et a accordé une chance à Hakstol à court terme.

En 2017-2018, les Flyers ont été vaincus au premier tour éliminatoire par les Penguins de Pittsburgh après avoir totalisé 42 victoires durant le calendrier régulier.