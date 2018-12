La forme: un GRAND cadeau!

Le temps des Fêtes nous amène à vouloir offrir ou, encore mieux, nous offrir le plus beau des cadeaux. Les éléments tangibles sont intéressants, mais ceux qui ne le sont pas sont généralement beaucoup plus satisfaisants. D’autant plus qu’ils s’accompagnent souvent de « cadeaux secondaires », communément appelés « bénéfices ». Voilà que, cette semaine, je vous propose la forme en cadeau.

« Être en forme » comparativement à « Être en santé »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

C’est ainsi qu’il faut comprendre qu’être en bonne condition physique, en d’autres termes « être en forme », n’est qu’avoir une partie du concept de santé ; celle étant relative au bien-être physique.

Parallèlement, l’OMS utilise le mot « exercice » comme sous-catégorie de l’activité physique.

Selon l’organisation, pour être nommée « exercice », l’activité physique doit être faite de manière plus délibérée, structurée, répétitive et visant à améliorer ou à entretenir la condition physique.

Il faut somme toute reconnaître que toute activité physique, que ce soit pour les loisirs, pour se déplacer d’un endroit à l’autre ou dans le cadre de l’activité professionnelle, a des effets bénéfiques sur la santé.

Par contre, il faut aussi être conscient que c’est définitivement le fait d’intégrer une activité physique organisée d’intensité modérée ou vigoureuse, « l’exercice », qui permet d’améliorer de beaucoup la santé, d’être en forme.

Avantages d’être en forme... les cadeaux secondaires

Avoir une bonne condition physique amène plusieurs effets positifs. En plus du plaisir qu’elle procure, il faut donc considérer l’exercice pour :

Faciliter les activités de la vie quotidienne.

Prévenir et diminuer les conséquences des problèmes cardiorespiratoires et métaboliques (diabète de type 2, hypercholestérolémie et haute tension artérielle).

Aider à diminuer le risque de certains cancers, en particulier celui du sein, de la prostate et du côlon.

Contribuer à un contrôle du tour de taille et du poids dits santé.

Améliorer le sommeil.

Lutter efficacement contre le stress et ses sous-jacents.

Ralentir le processus de vieillissement.

Protéger contre la perte d’autonomie.

Permettre de se sentir bien dans son corps.

Comment offrir la forme en cadeau

Maintenant que la décision est prise de s’offrir ou d’offrir la forme en cadeau, il faut trouver le « comment ». Voici quelques simples suggestions :

Un livre Mes coups de cœur : Courir au bon rythme (Tomes 1 et 2) de Jean-Yves Cloutier, Courir mieux de Jean-François Harvey, Yoga pour sportifs de Mireille Massé... et, pour un enfant, Mon GRAND journal de course de moi-même.

Un abonnement dans un centre de conditionnement physique en s’assurant que l’installation offre les services qui correspondent aux intérêts.

Une rencontre avec un(e) kinésiologue qui pourra concevoir un programme d’entraînement à effectuer à la maison.

Une application ou encore un autre genre d’offre internet, comme le programme L’entraînement, j’en fais mon affaire (un programme conçu pour les débutants en course).

En complément, ou tout simplement, il ne faut pas oublier que de s’offrir à soi-même du temps pour bouger ou en offrir à quelqu’un et le faire avec lui est en soi un très beau cadeau.