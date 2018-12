La relève pour défoncer l’année

Après une édition spéciale l’an dernier pour fêter le 375e anniversaire de la ville, l’événement Montréal en Fêtes est de retour pour une sixième édition. Cette fois-ci, l’événement du 31 décembre laissera toute la place à plusieurs jeunes musiciens qui font de plus en plus parler d’eux, dont Hubert Lenoir, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette, Émile Bilodeau et Roxane Bruneau.

Cofondateur de Montréal en Fêtes, Martin Durocher aurait aimé avoir le même budget que celui de l’édition 2017 pour l’événement de cette année, qui revient du 20 au 31 décembre dans le Vieux-Montréal.

« L’année passée, nous avions créé un événement signature pour aller avec le 375e, mentionne-t-il. Cette année, je suis allé rencontrer la mairesse [Valérie Plante] avec les mêmes intentions, car je voyais le vrai potentiel touristique [de l’événement]. Mais la mairesse n’a pas la même vision que celle de monsieur Coderre. Elle veut investir plus dans les quartiers, avec plein de petits événements. C’est une vision plus communautaire qu’économique et touristique. C’est tout à fait correct. »

Place à la jeunesse

En programmant le nouveau party du 31 décembre, l’équipe de Montréal en Fêtes s’est questionnée sur les artistes à inviter. L’an dernier avait eu lieu le grand retour de Mes Aïeux. Cette fois-ci, ce seront les jeunes qui prendront la scène d’assaut.

« Montréal en Fêtes a toujours été assez novateur, dit Martin Durocher. On n’est jamais allé dans le vieux traditionnel. On a toujours fait une belle place aux artistes québécois. On veut avoir une vraie représentation de ce qu’est le Québec en musique. »

Et l’organisation a visé juste. Trois des cinq artistes en nomination pour la révélation de l’année au dernier Gala de l’ADISQ, dont le gagnant Hubert Lenoir, seront de la partie, le soir du 31. Le gagnant du Félix de la révélation en 2017, Émile Bilodeau, sera aussi présent.

En plus du Party du Nouvel An, Montréal en Fêtes proposera plusieurs jours de festivités sur la place Jacques-Cartier. Chorales, conteurs, artistes autochtones et installations d’art public lumineuses seront sur place.

La sixième édition de Montréal en Fêtes se déroulera du 20 au 31 décembre, dans le Vieux-Montréal. Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette et Afrikana Soul Sister participeront au concert extérieur gratuit du 31 décembre. La soirée sera animée par l’humoriste Neev. Pour toute la programmation : montrealenfetes.com.

Quatre artistes à surveiller le 31

Le Journal a demandé à Martin Durocher, cofondateur de Montréal en Fêtes, de parler de quatre artistes qui participeront au Party du Nouvel An, le 31 décembre.

Hubert Lenoir

Photo courtoisie, Leptitrusse

« C’est le gars le plus électrique que j’ai vu en show depuis Nirvana aux Foufounes électriques ! Et j’ai déjà programmé des spectacles à Juste pour rire et Zoofest. Des spectacles, j’en ai vu. Un gars comme Hubert Lenoir, tu ne peux que t’incliner devant autant de talent et de jeunesse. Il me fait capoter. C’est une machine. »

Lydia Képinski

Photo courtoisie, Leptitrusse

« Que dire à part que c’est une extra-terrestre et une révélation pour moi ? Rares sont les émules de Klô Pelgag et des Trois Accords rassemblés dans une femme aussi différente. Quel bonheur musical, en plus ! Elle a une proposition unique et un humour propre à elle. »

Roxane Bruneau

Photo courtoisie, Leptitrusse

« C’est une fille qui a un répertoire accrocheur, une fille d’énergie, qui n’a pas la langue dans sa poche. Elle a tout mis de côté pour vivre sa carrière. Sur Facebook, elle a plus de 120 000 abonnés ! C’est un phénomène. Elle vend du disque et remplit ses salles. »

Émile Bilodeau

Photo courtoisie, Leptitrusse

« C’est mon coup de cœur de l’année. Il est la résurrection de Dédé Fortin. Il a une énergie tellement tripante. En plus, tu vois qu’il a le cœur à la bonne place. C’est un bel artiste qui n’a que 22 ans ! »