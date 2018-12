La routine santé de Georges Laraque

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Homme d’affaires, entrepreneur, conférencier et animateur, Georges Laraque a des horaires très chargés. Malgré tout, il s’entraîne au moins trois fois par semaine, que ce soit au hockey ou à vélo. Mais, dans tous les cas une chose est sûre, il le fait pour se surpasser et gagner.

« À vélo, je veux suivre les meilleurs. Je n’ai pas de clochette sur mon vélo ! Lorsque je roule, je ne suis pas capable de parler et quand c’est fini, je me couche par terre et j’ai mal partout », affirme le sportif, qui se qualifie lui-même « d’excessif ».

Pas surprenant d’apprendre que le sportif de 42 ans a aussi déjà couru 100 demi-marathons, deux marathons complets et a réalisé cinq fois la course entre Montréal et New York.