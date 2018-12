La sagesse de la nature

Lorsque l’on s’y attarde, que l’on prend le temps de s’arrêter et d’observer, on s’aperçoit que la nature est remplie de sagesse. La Lune ne demande pas la permission au Soleil pour se lever. Les bébés canards qui suivent leur mère dans l’étang dès leur premier jour ne se demandent pas s’ils savent nager. Les oies blanches, qui viennent se gaver au bord du fleuve Saint-Laurent deux fois l’an et s’offrent une pause entre deux hémisphères (nord et sud), reviennent année après année, retrouvant toujours leur chemin... sans GPS ! La graine de plantain ne se demande pas si elle s’implante au bon endroit, elle accepte même de se faire piétiner au centre d’un chemin d’érablière ! Un pissenlit sait comment pousser dans les fissures du trottoir des villes, nous signalant bien subtilement que la nature est là, que ce soit sous nos pieds, dans l’air que nous respirons ou à travers la pluie dont nous avons besoin pour nettoyer, hydrater, protéger...