Le bonheur a la vie dure

Quand les gens me demandent « ça va ? », je réponds souvent « condamnée au bonheur ! ». Il semble que ma situation n’a rien d’unique puisque j’appartiens au groupe le plus heureux au Québec, les femmes francophones en couple, selon l’Indice du bonheur Léger.

Je me le fais peut-être accroire, puisqu’après avoir répondu au sondage, mon Indice campe sous la moyenne québécoise. Qu’importe, cette moyenne, excellente comparée à la France ou aux É.-U., atteint presque le nuage rose où logent des pays comme la Finlande, la Norvège et le Danemark.

Et pourtant, quand je circule dans les pipelines poisseux de la sinistrose que sont les réseaux sociaux, je croise rarement des gens heureux et fiers de l’être. « Je suis malheureux, donc je suis. » Malheureux ou en colère, frustré, déçu, floué, mal dans sa peau, au fond du baril ou un tantinet tristounet. Mais rarement bien.

Trop heureux pour vos forces ? Autrefois, on lisait du Baudelaire. Aujourd’hui, Facebook et Twitter s’occupent de nous enfoncer dans le spleen.

Et si les choses vont encore trop bien, juste à inventer un complot. En France, pour ajouter du « piquant » à l’attaque terroriste à Strasbourg, des gilets jaunes auraient laissé courir le bruit que l’attaque a été planifiée et exécutée par le gouvernement pour détourner l’attention de la crise sociale actuelle.

Je suis heureuse. Très heureuse. Mon mari et moi sommes très amoureux. J’ai deux filles adultes, et un beau-fils, dont je suis très fière. Je fais un métier qui me passionne. J’ai réalisé mon rêve de vivre à la campagne. J’ai peu d’amies – m’isoler fait partie de mes failles –, mais elles sont au cœur de ma vie.

Nous pourrions tous être plus minces et plus riches, mais je n’échangerai jamais mon bonheur pour des kilos en moins ou de l’argent en plus.