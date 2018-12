Le Drakkar ne perd pas de temps à transiger

BAIE-COMEAU - Le Drakkar de Baie-Comeau s’est montré très actif dès l’ouverture de la période officielle des transactions en confirmant l’acquisition de cinq nouveaux membres au sein de son équipage.

En pourparlers depuis les récentes semaines, le directeur général Steve Ahern est vite passé à l’action pour ajouter de l’expérience à son alignement avec l’arrivée de deux défenseurs de 19 ans, deux attaquants de 19 ans et un gardien de but de 18 ans.

Devant le filet, Lucas Fitzpatrick s’amène de Shawinigan en retour du gardien Justin Blanchette (18 ans), qui avait quitté le navire au cours des derniers jours.

À la ligne bleue, le navire est allé chercher les vétérans Keenan MacIsaac (Bathurst) et Mathieu Charlebois (Victoriaville). De leur côté, les attaquants, Ethan Crossman (Bathurst) et Marc-Antoine Brouillette (Victoriaville) débarquent aussi sur la Côte-Nord.

Le centre D’Artagnan Joly, qui avait également laissé le Drakkar durant la semaine, prend la direction des Bois-Francs en compagnie d’un choix de 8e ronde en 2019 et 8e ronde en 2021). Pour leur part, Charlebois et Brouillette s’amènent avec des sélections de 3e ronde en 2019 et 8e ronde en 2020.

À Bathurst

Le DG nord-côtier s’est ensuite tourné vers Bathurst pour poursuivre son magasinage afin d’aller chercher du renfort à la ligne bleue. Keenan MacIsaac joint le navire avec un choix de 6e ronde en 2021 en retour du défenseur Louis Jr Tardif (19 ans), un choix de 2e ronde en 2020, 5e ronde en 2020 et 5e ronde en 2021.

Le Drakkar et le Titan ont enchaîné avec un autre échange impliquant l’attaquant Ethan Crossman en retour d’un choix de 3e ronde de 2019 (Sherbrooke) obtenu de Victoriaville et des sélections de 1er et 2e tour en 2021.

« Cela fait depuis plus d’un an que nous planifions ces échanges avec le Titan. On s’est mis au travail de bonne heure et, en bout de ligne, nous venons d’obtenir deux bons joueurs d’expérience qui viennent de gagner la coupe Memorial », a commenté Ahern avec satisfaction.

Après avoir fait l’acquisition d’un autre ex-Titan, Samuel L’Italien, durant la saison estivale, le dirigeant peut maintenant miser sur un trio de joueurs qui est allé jusqu’au bout le printemps dernier.

« Nous avons ajouté de l’expérience et de la profondeur en défensive comme en attaque. Avant le début des transactions, nous avons établi une orientation que j’ai respectée. Jusqu’à présent, je suis satisfait. Nous avons laissé partir des choix sans toutefois toucher à notre principal noyau de joueurs », a précisé le directeur général, qui est loin d’avoir fermé son cellulaire.