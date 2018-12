Le million $ est dépassé après la journée de collecte de la Guignolée du Dr Julien

La Guignolée du Dr Julien a dépassé de peu le million $ samedi soir pour sa 16e année d’appel à la générosité des Montréalais.

À ce jour, 1 000 642 $ ont été récoltés lors de la collecte de fonds de la Fondation pour ses trois centres de services. Ce montant n'inclut pas les résultats des partenaires ailleurs au Québec.

«C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait à ce moment-ci l'an dernier, donc on est très très content. Notre objectif, c'était d'atteindre au moins le montant de l'an dernier», s'est réjoui le président fondateur et directeur général de la fondation, Dr Gilles Julien, sur le plateau du «Québec Matin» dimanche.

Les bénévoles ont eu droit à une journée presque parfaite pour amasser des dons samedi. «C'était tellement agréable. C'était comme le printemps; on n'a pas gelé cette année. Les gens étaient joyeux. C'est toujours remarquable. Ce sont des journées mémorables qui nous remplissent d'énergie», a commenté Dr Julien.

«Les gens sont venus porter des cadeaux, des autos pleines, de la bouffe, des chèques, des montants importants», a poursuivi le président de la fondation, impressionné par la générosité des Québécois.

L'organisme communautaire aide, bon an, mal an, quelque 8000 enfants et adolescents au Québec, dont 2600 des quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges, à Montréal, qui échappent aux outils traditionnellement offerts dans les institutions gouvernementales.

«Nous, on est là pour dépister ces enfants-là, les reconnaitre, leur donner du pouvoir, les soigner et les amener au succès», a expliqué Dr Julien.

Ce dernier ne compte pas mettre fin à sa mission de sitôt. «Je ne suis pas prêt à partir. J'ai encore un rôle à jouer, je pense. Je veux continuer parce que ça remplit ma vie et ça m'empêche de planifier une retraite. Je ne veux pas en entendre parler», s'est-il amusé.

Les personnes qui souhaitent encore donner à la cause peuvent le faire sur le site de la Guignolée de la Fondation, à www.guignoleedrjulien.org ou par téléphone, au (855) 375-8543. Les dons seront acceptés jusqu'au 15 janvier, moment où le montant final amassé pour la campagne 2018 sera annoncé.

En 2017, la Guignolée du Dr Julien a permis de récolter 1 744 000 $ pour les enfants et les familles en situation de vulnérabilité.