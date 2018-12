Le village de Rivière-à-Pierre se bat pour son avenir

La pénurie de main-d’œuvre frappe de plein fouet la municipalité de Rivière-à-Pierre, dans le comté de Portneuf, où chaque entreprise cherche désespérément du personnel, et les résidents quittent ce village qui devient fantôme.

Le petit village de 600 âmes était désert lors du passage du Journal, mardi, alors que seuls deux chevreuils ont été aperçus traversant la route qui sillonne l’endroit. « C’est extrémiste, mais Murdochville, avec les mines, était une ville prospère et maintenant c’est un village fantôme, on ne veut pas se rendre là », s’inquiète l’agente de développement pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, Marie-Christine Morasse.

Photo Jean-François Desgagnés

Les dirigeants d’entreprises rencontrés ne s’en cachent pas : recruter du personnel est un défi de taille depuis un an et la situation est loin de s’améliorer. Le propriétaire du moulin à scie Goyette Adélard et Fils a été forcé d’arrêter totalement la production du moulin pendant une journée et demie la semaine dernière, faute d’employés. Or, c’est la deuxième fois que pareille situation se produit cet automne. « C’est 400 $ de l’heure pour le personnel, plus les revenus qu’on n’a pas. Ça commence à menotter pas mal », précise Daniel Tremblay, qui ne veut pas chiffrer davantage les pertes encourues. Il ne lui manque que deux employés sur 26, mais il doit composer presque tous les jours avec des absences ou des démissions sans préavis.

Des dizaines de postes à pourvoir

Qui plus est, la population est vieillissante en raison d’un exode des jeunes, et les employés potentiels qui proviennent de l’extérieur se ravisent souvent une fois arrivés à destination. « Les gens nous envoient leur CV, et quand ils voient que c’est à Rivière-à-Pierre, ils nous disent que ce n’est pas pour eux », confirme Mathieu Bergeron, directeur de production chez Polycor, une entreprise spécialisée dans le granite.

M. Bergeron devra pourvoir plus d’une vingtaine de postes pour la haute saison, cet été, et il avoue que le défi est de taille. Si la pénurie affecte la province, des petits villages comme celui de Rivière-à-Pierre peinent encore plus à tirer leur épingle du jeu. Les entreprises n’ont d’autres choix que de mettre en place des opérations séduction afin de se démarquer, d’attirer et de retenir le personnel.

Des augmentations de salaire, des horaires flexibles, des primes de rendement et de référencement figurent parmi les incitatifs.

Pas de cellulaire

La mairesse, Andrée Saint-Laurent, reconnaît que la situation se dégrade d’année en année. Près d’une dizaine de commerces ont fermé leurs portes depuis 10 ans.

L’éloignement y est pour beaucoup, selon elle, mais aussi le fait que le petit village n’a aucun service de téléphonie cellulaire, ce qui le déconnecte du reste du monde. « On nous a dit qu’on n’est pas assez rentables, qu’on n’a pas assez de population », confie-t-elle.

Les élus font du dossier leur cheval de bataille depuis 20 ans, notamment pour une question de sécurité, car le village vit de l’industrie de la chasse et de la pêche.

Le député conservateur Joël Godin soutient qu’il est urgent d’agir.

« Est-ce attrayant d’aller vivre et travailler dans un secteur où il n’y a même pas internet haute vitesse ? On est en 2018, ce n’est pas un luxe, c’est essentiel », dit-il.

Des travailleurs étrangers à la rescousse

Pour affronter la pénurie, plusieurs employeurs se tournent vers les travailleurs étrangers.

À cet effet, le haut du presbytère de Rivière-à-Pierre étant vacant, deux entrepreneurs de la région l’ont converti en logement où sont hébergés des employés en provenance de l’Afrique, notamment. Les frais liés à l’hébergement, aux déplacements et à l’équipement de travail sont entre autres couverts par l’employeur.

« C’est le système D », évoque Thomas Leguen, président de Granite DRC. « Sinon, on a une grosse problématique de rétention, déjà difficile. J’ai des postes constamment ouverts. Ça fait deux ans que j’ai une offre d’emploi ouverte pour un mécano », précise-t-il, en ajoutant qu’il aurait besoin d’une bonne dizaine d’employés encore.

Projet pilote de coop

D’ailleurs, un projet pilote de coopérative, lancé par le député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin, et six entrepreneurs du comté, dont un de Rivière-à-Pierre, est en attente d’approbation de la part du gouvernement fédéral. Chaque entreprise a investi 40 000 $ afin d’accueillir respectivement 10 employés étrangers. Le projet permettrait une certaine flexibilité quant à la « circulation » des employés entre les entreprises, alors que les travailleurs auraient une garantie d’emploi de 24 mois.

« Il reste un détail à fignoler en ce qui a trait à la loi sur l’immigration canadienne. Les entreprises peuvent embaucher jusqu’à 10 % de travailleurs étrangers pour préserver la main-d’œuvre canadienne, mais avec la coop qui serait caution, c’est 100 %, parce que ce ne sont que des travailleurs étrangers », évoque M. Godin, qui demande une dérogation et aimerait voir son projet s’étendre à la grandeur du Canada.

À double tranchant

Toutefois, avoir recours à des employés étrangers peut s’avérer un couteau à double tranchant pour certaines entreprises de Rivière-à-Pierre où le climat est un tantinet plus frisquet qu’à Québec. Les employés étrangers, majoritairement en provenance de l’Afrique, ne sont pas vêtus pour affronter les rigueurs de l’hiver québécois, si bien que certains quittent leur emploi après une journée de travail parce qu’ils peinent à endurer le froid.

La pénurie frappe fort

Bar ouvert

Photo Jean-François Desgagnés

Afin de contrer le manque de personnel, le directeur de production chez Polycor, Mathieu Bergeron, a mis en place un système de « bar open » d’heures supplémentaires, cet été. Les employés pouvaient donc travailler le nombre d’heures désiré sans aucune limite. « Ça coûte cher la pénurie de main-d’œuvre. Je ne suis pas capable de le chiffrer concrètement, mais oui, ça coûte cher », avoue M. Bergeron.

Le casse-croûte ferme plus tôt

Photo Jean-François Desgagnés

La propriétaire du casse-croûte Au Bois Rond a dû se tourner vers ses deux petits-enfants, âgés de 12 ans, et son conjoint, cet été, puisqu’elle n’avait pas d’employés disponibles. Le commerce, qui est habituellement en activité d’avril à octobre, a fermé en septembre en raison de la pénurie de main-d’œuvre, et les heures d’ouverture ont aussi été amputées. « C’est moi qui cuisine toutes les recettes. J’ai dû retirer des items sur le menu parce que je n’ai plus le temps, je dois faire les tâches du personnel absent. C’est trop dur », avoue Carmen Lavoie Cauchon qui travaille 7 jours sur 7, à l’âge de 67 ans. On remarque d’ailleurs une affiche « à vendre » sur le commerce.

Personne pour faire le ménage

Photo Jean-François Desgagnés

L’auberge Chez Zacharie abrite des chambres et un restaurant. Mercredi, la gérante de l’établissement, Thérèse Bouchard, s’est retrouvée sans personnel alors que l’employé attitré au ménage des chambres n’est pas entré. « Les clients partent aujourd’hui et je n’ai personne pour venir faire le ménage. Je suis toute seule pour tout faire. Mon dieu, ce n’est pas drôle », se désole Mme Bouchard, qui entre au travail tous les matins à 5 h sans savoir quand sa journée se terminera.

Des filles au moulin

Photo Jean-François Desgagnés

Le propriétaire du moulin à scie Adélard Goyette et Fils s’est tourné vers l’embauche de filles pour pallier le manque de personnel. Six femmes travaillent actuellement au sein de l’entreprise, ce qui représente 30 % des employés. « Au début, on doutait parce que c’est physique, mais non, ça va super bien et elles amènent une dynamique vraiment intéressante. C’est plaisant et les gars respectent ça. On ne veut pas les perdre », dit Daniel Tremblay.

Rivière-à-Pierre

► Situé à 1 h 15 de Québec

► Environ 671 habitants

► Près d’une douzaine de commerces et d’entreprises

► Selon la municipalité, 100 % de ces commerces et entreprises ont un besoin criant de main-d’œuvre.