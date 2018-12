Les découvertes de Jean-Claude Poitras

L’événement qui se tient à la Place Bonaventure jusqu’au 16 décembre est grandement plus intéressant depuis les dernières années. L’image de l’artisanat un peu grano est désormais chose du passé alors qu’une nouvelle vague d’artisans propose des produits contemporains, originaux et raffinés qui plairont aux consommateurs en quête d’articles faits main et produits localement. Les 400 exposants se spécialisent dans divers secteurs, dont l’art de la table, les bijoux, la décoration, les jeux d’enfants, les vêtements et les accessoires, la papeterie et les saveurs. Certains produits détiennent le sceau « Signé métiers d’art », qui confirme que le produit a été créé originalement par l’artisan, qu’il a été obtenu par la transformation de la matière et que sa fabrication et sa finition sont parfaites.