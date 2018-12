Les Hells festoient discrètement

SOREL | De nombreux membres des Hells Angels et leurs supporteurs se sont réunis en toute discrétion hier soir à l’Hôtel de la Rive de Sorel pour souligner le 41e anniversaire de la fondation du chapitre de Montréal.

La grand-messe de motards de cette année n’avait rien de semblable à l’édition d’il y a deux ans, tenue au même endroit, qui avait donné lieu à une scène surréaliste où « patchs » et robes à paillettes se côtoyaient, parce que les employés d’Arcelor Mittal de Sorel-Tracy avaient leur party de Noël en même temps.

Impossible de savoir si l’administration de l’hôtel a fait en sorte qu’une telle situation ne se reproduise plus, puisqu’elle n’a pas rendu nos appels faits en soirée, hier.

Cette fois-ci, les motards ont été discrets et se sont relativement tenus à l’abri des regards. À peine quelques-uns se sont aventurés à l’extérieur, si ce n’est que pour fumer des cigarettes. Des membres en règle du Québec et du Nouveau-Brunswick ont été aperçus sur place, ainsi que plusieurs hommes arborant des vestes de « prospect ».

Il se pourrait que de nouveaux « patchés » fassent grossir les rangs du gang, qui compte présentement plus de 80 membres au Québec. Les forces de l’ordre considèrent les Hells Angels comme l’organisation la plus dominante du crime organisé dans la province, ayant notamment pris le contrôle du marché de la drogue.

Les Hells décernent des promotions deux fois par an, soit lors du party anniversaire et au moment de la première sortie de moto de l’année, appelée « First Run ». Il peut y avoir un certain délai avant que la police apprenne qui a été promu.

Faible présence policière

Une faible présence policière a été observée pour la soirée. Quelques véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec (SQ) ont effectué des allers-retours.

« Nous sommes au fait de la situation. Nous étions sur place pour assurer la sécurité des citoyens. Aucune infraction ne sera tolérée par les gens qui sont sur place pour le rassemblement », a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ. Il n’était pas en mesure d’effectuer un bilan de la soirée.

Plusieurs voitures banalisées de la SQ étaient postées à plusieurs points stratégiques pour regarnir leur banque d’images et de renseignements, comme il en est l’habitude dans de telles circonstances.

Soulignons toutefois que les autorités policières avaient récemment eu l’occasion en masse de rafraîchir ces informations lors du fastueux mariage de l’influent Hells Angel Martin Robert à Annie Arbic, la fille d’une narcotrafiquante.

– Avec la collaboration d’Axel Marchand-Lamothe