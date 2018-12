Photos souvenirs: Mario Pelchat

Premier prix

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Mario au début des années 80, alors qu’il poursuivait sa carrière en solo après le décès de sa sœur Johanne des suites du cancer, avec qui il formait un populaire duo. Elle lui avait fait promettre d’honorer leurs engagements, ce qu’il fit, en plus de remporter le premier prix d’un concours de chant à la Place des Arts de Montréal en 1981, à 17 ans.

Chanson fétiche

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Mario Pelchat et son nouveau look au début des années 80. Grâce au 45 tours de sa chanson Je suis un chanteur de l’auteur-compositeur Martin Peltier, il était en tête des palmarès et il signa un contrat avec le producteur Guy Cloutier pour trois albums, dont Je suis un chanteur lancé en 1981. Cette chanson suivra le chanteur tout au long de sa carrière.

Grande victoire

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Lors du gala de l’ADISQ à l’automne 1990, Mario Pelchat recevait le prestigieux prix d’Interprète de l’année, à la suite d’une tournée triomphale. Ce gala était marqué par le refus de Céline Dion d’accepter le trophée de l’Artiste anglophone de l’année, elle si fière d’être québécoise. Cette même année, l’album de Mario, Couleur Passion, paru sur étiquette indépendante, était couronné disque d’or.

Animateur télé

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

En 1989, Mario Pelchat n’avait que 25 ans quand il coanima l’émission de variétés 7e ciel avec Martine Chevrier à TVA. Néanmoins, lui qui avait fait ses débuts enfant dans sa région natale de Dolbeau comptait déjà une quinzaine d’années d’expérience professionnelle.

Propulsé

Photo d'archives, Le Journal de Montréal

Il y a près de 30 ans, en 1991 (photo), le beau Mario assumait la première partie de Céline Dion au Forum de Montréal. Deux ans plus tard, ayant signé avec la prestigieuse maison de disques Sony Musique, il lançait l’album Pelchat (Pleurs dans la pluie) et il chanta notamment devant 50 000 personnes au Stade olympique de Montréal en première partie de Madonna.

► La comédie musicale Don Juan sera de retour en version symphonique, à la Maison symphonique de Montréal du 12 au 16 février. Mario Pelchat interprétera Don Carlos aux côtés de Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, Cassiopée, Robert Marien, Cindy Daniel et Philippe Berghella. Avec l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Simon Leclerc. Textes et musique Félix Gray. Voir osm.ca.

► Mario est en tournée avec Les prêtres qui viennent de lancer un second album Quand les hommes vivront d’amour, constitué de chansons du répertoire liturgique des années 70 et d’airs populaires. Voir mariopelchat.com.

► Mario Pelchat est aussi de l’album Nos incontournables – Les grands disparus, composé de chers disparus, dont Johnny Hallyday, France Gall, Leonard Cohen et Patrick Bourgeois. La tournée reprendra en février 2019.

► Québecor vient d’acquérir la maison de production de Mario Pelchat MP3 qui est derrière de nombreux succès, dont ceux de Paul Daraîche, 2Frères, Les Prêtres et Mario Pelchat lui-même. Mario demeure le DG de MP3.

► L’ouverture officielle du vignoble de Mario Pelchat et sa femme Claire Lemaître-Auger, situé à Saint-Joseph-du-Lac, aura lieu le printemps prochain, après 10 ans de travail.