Pierre Moreau se retire de la politique active

L'ex-ministre libéral Pierre Moreau ne compte pas succéder à Philippe Couillard et se retire de la politique active, a-t-il annoncé dimanche sur sa page Facebook.

L'ex-député de Châteauguay (2008-2018) et de Marguerite-d'Youville (2003-2007), emporté par la vague caquiste cet automne, a assuré qu'il ne se présentera pas lors d'une éventuelle course à la chefferie au Parti libéral du Québec (PLQ). L'homme de 61 ans agit ainsi pour laisser la place aux jeunes et espère que le prochain chef sera dans la trentaine ou la quarantaine, a-t-il précisé en entrevue à Radio-Canada.

Le politicien, qui a entre autres été ministre des Transports, des Affaires municipales, de l'Énergie et des Ressources naturelles et président du Conseil du trésor, a cependant assuré sur Facebook qu'il demeure «un militant libéral engagé».

«Je désire exprimer toute ma gratitude au premier ministre Jean Charest et au premier ministre Philippe Couillard, qui m’ont tous deux confié de grandes responsabilités au sein de leurs gouvernements, et qui m’ont permis de servir mes concitoyens au meilleur de mes capacités, avec honneur, passion et intégrité», a écrit l'ex-ministre dans un message où il a aussi remercié sa famille et les militants et bénévoles qui l'ont appuyé au fil de sa carrière.

En octobre dernier, M. Moreau avait laissé entendre à l'Assemblée nationale qu'il n'excluait aucun scénario, incluant une éventuelle candidature à la chefferie du PLQ. Il avait assuré qu'il comptait participer à la reconstruction du parti.

Pierre Moreau avait brigué la chefferie du PLQ en 2013 dans le but de succéder à Jean Charest. Il avait terminé deuxième, derrière Philippe Couillard et devant Raymond Bachand.