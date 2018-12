Rappel de choux-fleurs et de laitues contaminés

L’Agence canadienne d’inspection des aliments met en garde la population concernant des choux-fleurs et des laitues rouges et vertes produits par la compagnie californienne Adam Bros. Farming Inc., qui sont contaminées par la bactérie Escherichia coli.

Les produits concernés sont les choux-fleurs emballés et possédant le logo Adam Brothers Family Farms et dont le numéro d’étiquette est le 203-27263 331-18; 203-27263 332-18; 203-27263 333-18; 203-27263 334-18; 203-27268 334-18 ou 204-27268 332-18.

Les laitues rouges ou vertes sont vendues en vrac et de portent pas de code sur les étalages de supermarchés.

La contamination par E. coli n’est pas visible ni odorante, l’Agence demande donc en toute circonstance de jeter ou de rapporter ces produits à l’endroit où ils ont été achetés.

L’intoxication par l’E. coli cause des symptômes ressemblant à une gastro-entérite, à savoir des nausées, vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. Dans de rares cas, elle peut endommager de façon permanente les reins et causer la mort.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé, a indiqué l’Agence par voie de communiqué.

Ce rappel porte un nouveau coup dur à la culture des laitues californiennes, après un premier rappel d’importance de laitue romaine fin novembre. 43 Américains dans 12 États différents et 22 Canadiens avaient été affectés par cette épidémie d’E. coli.