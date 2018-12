Trouvailles pour les fêtes

On associe souvent les festivités à des aliments-gâteries qui riment bien souvent avec gras et sucre ! Or, quelques entreprises offrent des produits distinctifs qui pourraient bien faire partie de vos tablées festives ! Mes coups de cœur !

Une salsa du Québec

Photo courtoisie, www.cadeaugourmand.ca

Donnez une touche québécoise en servant à l’apéro une salsa confectionnée à Boucherville ! Composée de tomates, pêches et sirop d’érable, cette salsa affiche une belle liste d’ingrédients, peu de sucres et de sodium. Elle peut se servir avec des croustilles de pita maison ou encore avec de belles crevettes. En prime, une partie des profits est donnée au Fonds Jeune La Grande Gourmandise, lequel verse des bourses à des organismes qui supportent la persévérance scolaire par le biais de la nourriture et de la cuisine.

► Pour commander la salsa et d’autres produits gourmands : cadeaugourmand.ca

Les confits des Caprices d’Antan

Photo courtoisie, Adobe stock

On connaît cette entreprise de Québec pour ses tartinades de fruits sans sucre ajouté et ses vinaigrettes santé. Elle offre aussi deux confits d’oignons (avec canneberges ou pommes) particulièrement intéressants. On aime les servir avec les fromages et les terrines. Avec une liste d’ingrédients sans faille (oignons, concentré de jus de pommes, pommes, vinaigre et pectine par exemple), ils se démarquent considérablement des autres produits sucrés du commerce. Sans sucre ajouté, chaque portion de 15 ml (1 c. à soupe) n’apporte que 20 calories et 5 g de glucides. La même entreprise offre aussi un ketchup aux fruits sans sucre ajouté qui saura agrémenter vos repas du temps des Fêtes. Ce ketchup accompagne à merveille la tourtière traditionnelle.

Photo courtoisie, Adobe stock

► Pour les points de distribution : lescapricesdantan.com

Le thé des fêtes de Camellia Sinensis

Photo courtoisie, Camillia Sinensis

Et si on offrait du thé Célébration pour terminer le repas de Noël ? Ce thé bio, qui porte bien son nom, est constitué de thé noir marié à des épices chaï soigneusement choisies (cannelle, clou de girofle, anis étoilé, gingembre, cardamome et zeste d’orange notamment). Quand l’on sait que cette maison a une renommée exceptionnelle depuis sa fondation en 1998 par Hugo Americi, on n’hésite pas à plonger dans ce monde de découvertes !

► Pour commander : camellia-sinensis.com

Des bûches sans allergènes

Photo courtoisie

Pas facile de souligner les occasions spéciales avec des desserts quand nous avons des enfants aux prises avec des allergies alimentaires. Grâce à l’entreprise Bonbons Collection, fondée par Thao Nguyen, une femme passionnée et visionnaire, 5 bûches sans allergènes (et véganes) sont offertes durant les Fêtes. Les bûches, comme l’ensemble de la gamme (pains et pâtisseries), sont dépourvues des 10 allergènes principaux, sans gluten, sans sulfites, sans colorants ni arômes artificiels. Disponibles dans les trois boutiques Bonbons Collection et dans certains IGA.

Photo courtoisie

► On peut aussi commander en ligne : bonboncollections.com

Des assaisonnements à tailler

Photo courtoisie, OCNI

Vous avez bien lu, pour aromatiser vos plats, il faut aiguiser le crayon d’assaisonnement au taille-crayon ! OCNI (pour Objets Comestibles Non Identifiés) est une jeune entreprise montréalaise qui innove avec des aromates qui surprendront assurément les invités. Citron et sel, piment et ail, basilic, cèpe, moutarde et miel, lime, gingembre et ail noir comptent parmi les saveurs proposées. Il suffit de tailler un copeau et d’aromatiser ses plats ou cocktails à souhait. Chaque crayon donnant 120 copeaux ! Sans gluten et végétaliens, les aromates sont composés de vinaigre de cidre, d’épices et d’agar-agar. On peut acheter une seule saveur ou encore l’un des trois trios offerts en coffret. On retrouve notamment ces assaisonnements à la boutique Épices & Tout située à Longueuil.

► Pour d’autres points de vente et des idées recettes : ocni-factory.com

Bouchées de noix Les délices Lacasse

Photo courtoisie

J’ai toujours eu un coup de cœur pour ses fondateurs et ces produits jadis vendus sous le nom Tessier dit Lavigne. Maria et Marcel ont investi corps et âme dans le développement de cette entreprise et j’ai été chavirée quand Maria m’a contactée il y a un an pour m’annoncer qu’elle était en phase terminale et, son mari étant décédé quelques années plus tôt, qu’elle ne souhaitait pas partir avant d’avoir trouvé un acheteur qui permettrait d’assurer la pérennité du produit... Bouleversée, j’ai eu un grand soulagement quand sa fille m’a annoncé alors qu’il ne restait que quelques heures à vivre à Maria que Patrick Lacasse venait d’acheter l’entreprise et que sa mère pouvait enfin partir l’esprit tranquille... Les pâtes de noix renaissent sous le nom des Délices Lacasse et ça me fait chaud au cœur. Elles représentent une alternative saine aux petits chocolats. Constituées de noix essentiellement, les bouchées apportent 5 g de glucides seulement. 7 gammes sont offertes pour accompagner notamment Porto & Fromage, Café & Digestifs, Cidres & Champagne.

► Pour connaître les points de distribution : deliceslacasse.com

