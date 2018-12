Un grand défi pour le célèbre trio

L’année 2019 sera marquée par la présentation de la nouvelle mouture de la pièce Broue, considérée comme étant le plus grand succès théâtral au Québec. Les trois nouveaux comédiens et producteurs qui prendront la relève, Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville, sont tout aussi fébriles que l’étaient leurs prédécesseurs, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier, lors de leurs dernières représentations en avril 2017.

La pièce Broue, récompensée à de multiples reprises en plus d’être répertoriée dans le Guinness World Record pour un record mondial de longévité d’une pièce jouée avec la même distribution, ne pouvait s’arrêter là. Avec ses 3322 représentations et ses 38 années de services, qui ont permis à plus de trois millions de spectateurs de rire, il fallait s’attendre à une relève.

Au moment où le trio mythique, qui avait fait ses débuts en 1979 au Théâtre des Voyagements, a annoncé au printemps 2017 qu’il allait se retirer en pleine heure de gloire avec des salles pleines, un autre trio s’est tout de suite manifesté.

« À partir de ce moment-là, on leur a dit : s’il y a une roulette avec un numéro, nous on en prend un », confie d’emblée le comédien, Luc Guérin, qui forme le populaire trio avec Benoît Brière et Martin Drainville, de la compagnie Productions Ménage à trois depuis déjà six ans. « Chaque année, pour notre pièce au Théâtre du Vieux-Terrebonne, on achète les droits d’une pièce étrangère, qu’elle soit britannique, française, américaine ou canadienne-anglaise », fait-il remarquer. Tout naturellement, on souhaite monter des pièces où les trois principaux personnages peuvent faire travailler les trois comédiens de la troupe. Spécialistes des Feydeau et de célèbres vaudevilles – on pense à La puce à l’oreille, La monnaie de la pièce et Le combat des chefs –, ils ont su rendre de gros succès année après année. La saison dernière, ils ont connu un succès de taille avec la pièce Pierre Jean Jacques, qui a attiré plus de 45 000 spectateurs. Malgré les succès précédents, ils sont tout aussi interpellés par le type d’humour québécois que représente Broue, conscients néanmoins qu’il s’agit là d’un défi de taille à relever, du fait de leurs prédécesseurs.

« C’est un gros défi, ça donne le vertige, concède-t-il, mais c’est un très beau défi. »

Plusieurs points communs

Si le trio à l’origine de Broue, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier, a opté pour la compagnie Productions Ménage à trois pour la passation des pouvoirs, ce n’est pas par hasard.

C’est que l’on a souvent attribué le succès de Broue à la belle complicité qui unit les trois comédiens. À l’évidence, Benoît Brière, Luc Guérin et Matin Drainville ont aussi montré cette belle complicité.

« Plusieurs ont manifesté leur intérêt et nous sommes honorés d’avoir été choisis », lance-t-il au nom de ses deux associés.

Outre la complicité, il faillait, pour rendre l’excellent texte, une troupe qui faisait dans la comédie. De surcroît, il s’agissait de trois hommes d’affaires qui se produisaient exactement comme les trois comédiens qui prennent la relève.

« Ces trois gars ont fait quelque chose d’exceptionnel, je suis très admiratif devant eux », reconnaît Luc Guérin qui avait assisté à leur toute première représentation en mars 1979, avant même d’avoir fait l’École nationale de théâtre, même s’il avait déjà décidé d’être comédien. « Ç’a été une forme de révélation pour ce type d’humour », évoque-t-il.

Luc Guérin est aussi impressionné par la rigueur de ses prédécesseurs. « Je les ai vus plusieurs années plus tard à l’Olympia, et ils faisaient encore preuve de la même rigueur, avec la même efficacité », se rappelle-t-il. « On rit toutes les 45 secondes. »

À quoi s’attendre ?