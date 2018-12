Un meurtre dégueulasse

La mort dégueulasse de Christine St-Onge me dégoûte et me révolte.

Les hommes qui violentent leur femme, que ce soit physiquement ou verbalement, ne sont pas de vrais hommes.

Au risque de passer pour un vieux schnock sorti d’une autre époque, les hommes sont censés protéger les femmes, pas les menacer.

Manque d’assurance

Il y a trop de femmes qui acceptent l’inacceptable.

J’ai deux filles, et je ne cesse de leur dire : « Si jamais votre chum se montre agressif envers vous, s’il vous manque de respect, même s’il ne fait qu’élever la voix, foutez le camp. Vous méritez mieux. »

Je trouve ça désolant à quel point certaines femmes manquent d’estime d’elles-mêmes. Je connais plein de filles qui sont belles, brillantes, drôles, mais qui n’ont aucune confiance en elles.

Et à côté, tu as des gars hyper moches et cons comme la pluie qui ont une assurance en béton et qui sont convaincus d’être des Casanova.

Comment expliquer cela ?

Pourquoi autant de filles manquent d’assurance ? On ne les complimente pas assez ? On ne les encourage pas suffisamment ?

Pourquoi tant de femmes acceptent d’être traitées comme des moins que rien par leur amoureux ? Pourquoi tant de femmes sont prises dans des relations toxiques ?

Les filles, n’acceptez jamais d’être insultées, humiliées, menacées, agressées par votre chum. Jamais.

Tolérance zéro. Tu ne te sens pas en sécurité ? Pars, fous le camp. Lève les feutres.

N’essaie pas de « guérir » ton homme ou de le remettre dans le droit chemin. Laisse-le avec ses bibittes.

La voix intérieure

On voit des filles super belles (je pense à Emmanuelle Béart, par exemple) passer sous le bistouri parce qu’elles se trouvent – à tort – moches et vieilles.

Pendant ce temps-là, leurs chums se font pousser la bedaine, se grattent les fesses et pètent au lit.

Il y a le mouvement #MeToo, pour dénoncer les agresseurs et « balancer les porcs ».

Il devrait y avoir le mouvement #FièreDeMoi, pour encourager les femmes à renforcer leur estime d’elles-mêmes.

« Tu sais quand tu es en danger. Tu sais quand ça manque de sens. Personne n’a pas assez de jugement pour ne pas avoir une petite voix intérieure qui dit “ce n’est pas bon pour toi cette relation” », a dit l’ex-conjointe du meurtrier de Christine St-Onge à TVA Nouvelles.

« Dès que tu as un sentiment de détresse, tu dois t’en aller... »

Comme père, nous avons le devoir de répéter le plus souvent possible à nos filles qu’elles sont belles, intelligentes, et que jamais elles ne devraient accepter d’être maltraitées.

Et comme père, nous avons le devoir de répéter le plus souvent possible à nos fils que jamais ils ne devraient manquer de respect à leur blonde, à leur mère ou à leurs consœurs de travail.

Qu’être un homme, c’est être fort et droit, oui, mais aussi sensible et attentionné.

L’amour rend aveugle

Être en amour est un sentiment extraordinaire.

Mais l’amour n’excuse pas tout. L’amour ne justifie pas tout. L’amour ne guérit pas tout.

Ce n’est pas parce que tu aimes un gars que tu dois arrêter de te respecter.

Et de te faire respecter.