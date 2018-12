Le Volvo XC60 a fait peau neuve. Cette nouvelle version, qui inaugure la seconde génération d’un modèle populaire, se distingue entre autres par une silhouette finement modernisée et une motorisation hybride rechargeable de conception originale.

Le 26 avril 2017, Volvo Cars amorce la production de la seconde génération du XC60, son utilitaire de taille moyenne. Cet événement qui a lieu à l’usine de Torslanda, en Suède, ne passe pas inaperçu puisqu’il coïncide, à quelques jours près, avec le 90e anniversaire de la marque. En effet, c’est le 14 avril 1927 que la première Volvo, l’ÖV4, voit le jour. On en produira 275 ; un succès inespéré à l’époque.

Le XC60 aussi a eu beaucoup de succès ; mais à une échelle bien différente. Lancé en 2008, il est arrivé juste au bon moment dans un créneau en pleine croissance. Cela a permis à Volvo d’en produire plus d’un million depuis son apparition sur le marché. Si bien qu’aujourd’hui ce modèle est à l’origine du tiers de ses ventes à l’échelle mondiale.

Au Canada, sa popularité égale à peu de choses près celle du XC90, un utilitaire plus gros, qui a sept places. Mais cela n’en fait pas un « petit VUS » pour autant, puisqu’il y a désormais le XC40, une nouveauté plus petite qui vise les acheteurs de BMW X1, Audi Q3 et autres petits VUS de luxe du genre. Car le XC60, lui, constitue plutôt une alternative à des modèles comme l’Acura RDX, le Mercedes-Benz GLC et l’Audi Q5, les trois VUS les plus populaires de son créneau.

Pour satisfaire les acheteurs de ce genre de véhicules, Volvo a donc modernisé ce VUS à cinq places tout en le rendant à la fois plus cossu et plus performant. Construit sur la plateforme SPA (pour « Scalable Product Architecture ») développée pour tous les modèles des gammes 60 et 90, le XC60 reprend certains éléments de design désormais caractéristiques, à commencer par les phares à DEL en forme de « T » évoquant le marteau de Thor (le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique), de même que les feux arrière proéminents de forme verticale.

Comparativement au modèle qu’il remplace, ce nouveau venu affiche des formes plus étirées, effilées aux extrémités. Cependant, il n’est que marginalement plus long (+46 mm), plus large (+13 mm) et moins haut (-53 mm). L’empattement de son châssis a aussi allongé, de 91 mm, alors que sa garde au sol a été réduite de 15 mm pour faciliter l’embarquement.

L’habitacle reprend le style scandinave épuré de l’utilitaire XC90. Selon le niveau de dotation, il est rehaussé de garnitures d’aluminium (Momentum et R-Design) ou de bois véritable (Inscription), mais la sellerie de cuir est une constante. Une sellerie qui habille élégamment des sièges baquets offrant un haut niveau de confort et de nombreuses possibilités de réglage. Oui, il fait bon conduire un XC60, encore et encore !

Ce nouveau XC60 bénéficie d’une habitabilité généreuse, comme son prédécesseur. Le constructeur a cependant pris soin d’accroître un peu le dégagement pour les jambes à l’arrière (de 41 mm). Par contre, l’ampleur du coffre a diminué légèrement, son volume utile culminant désormais à 1792 L plutôt que 1909. Cette perte d’une centaine de litres de volume utile ne réduit toutefois pas de manière significative l’aspect polyvalent de ce véhicule.

PLUS CONNECTÉ

Photo courtoisie Le XC60 se veut désormais « connecté » grâce au système multimédia Sensus de Volvo avec Wi-Fi embarqué. Son interface intuitive, qui s’affiche sur un écran tactile de 9 po, permet de contrôler diverses fonctionnalités du véhicule, de la navigation, des services connectés et des applications de divertissement comme Spotify ou TuneIn. Selon le constructeur, le format « portrait » de cet écran donne un accès plus rapide aux commandes et aux fonctionnalités. De plus, à l’instar des modèles de la gamme 90, ce système multimédia comprend les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto.

Le constructeur propose donc trois niveaux de dotation pour cet utilitaire : les Momentum, R-Design et Inscription, ce dernier se voulant le plus luxueux du lot. Autant de motorisations figurent au catalogue et toutes partagent un 4-cylindres de 2,0 L à injection directe nécessitant du carburant super.

La version d’entrée de gamme XC60 Momentum est animée par une version à turbocompresseur de ce moteur, qui prend le nom de T5. Fort de ses 250 ch, ce moteur livre 258 lb-pi de couple sur une large bande de couple (1500 à 4800 tr/min), ce qui favorise les accélérations et les reprises.

Par ailleurs, une variante baptisée T6 utilise un turbocompresseur et un compresseur. Offerte pour les trois niveaux de dotation, elle rehausse la puissance à 316 ch et le couple à 295 lb-pi, ce qui permet de retrancher presque une seconde sur l’accélération de 0 à 100 km/h (elle passe de 6,8 à 5,9 s). Ce gain de performance n’engendre pas de hausse significative de la consommation, la cote moyenne du T6 annoncée par le constructeur étant de 10,2 L/100 km comparativement à 9,8 pour le T5.

HYBRIDE RECHARGEABLE

Volvo propose enfin un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Appelé T8, il est réservé aux habillages plus luxueux, R-Design et Inscription. Il jumelle la version à turbo et à compresseur du moteur de 2,0 L à un alternodémarreur de 34 kW alimenté par une batterie au lithium-ion de 10,4 kWh. Selon le constructeur, cet ensemble permettrait au XC60 T8 de parcourir de 30 à 40 kilomètres environ en mode électrique. Habilement logée dans l’espace qu’occupe l’arbre de transmission du train arrière des XC60 T5 et T6, cette batterie n’ampute d’ailleurs nullement le volume du coffre.

Tous les XC60 vendus au Canada utilisent une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, en plus d’avoir quatre roues motrices. Les modèles à moteur T5 et T6 emploient une transmission intégrale BorgWarner Generation 5 conçue pour transmettre jusqu’à 50 % du couple moteur aux roues arrière lorsque nécessaire. Dans le cas de la motorisation T8, le XC60 utilise plutôt un second moteur électrique de 65 kW, logé à l’arrière pour entraîner les roues arrière.

LeVolvo XC60 se distingue par son élégance discrète et la finition soignée de son intérieur. Sa motorisation T6 (qui équipait notre véhicule d’essai) est à la fois souple et puissante. De plus, la conduite est sans reproche, la direction bénéficiant d’un dosage efficace de l’assistance. À notre grande surprise, les roues optionnelles de 21 po dont notre XC60 T6 R-Design était muni ne rendent pas le roulement sec et inconfortable, comme c’est souvent le cas avec des roues de cette taille. En revanche, des pneus d’hiver aussi grands ne sont sûrement pas donnés ! Mais voilà, dans ce créneau, le coup d’œil importe beaucoup...

Limiter la pollution par le plastique Photo courtoisie Volvo Cars entend réduire la pollution causée par le plastique dans ses installations et ses procédés de fabrication. Voilà ce que nous apprenait un communiqué publié par le constructeur en septembre, dans la foulée d’une réunion du G7 qui se tenait à Halifax, en Nouvelle-Écosse. En plus d’appuyer la charte du G7 sur les plastiques dans les océans, le constructeur présentera bientôt un programme de développement durable visant à accroître « sensiblement » la part des matériaux recyclés dans ses nouveaux modèles. En début d’année, Volvo avait annoncé que la part des plastiques issus de matériaux recyclés utilisés dans ses véhicules passerait à 25 % d’ici 2025. Pour illustrer ce projet, le constructeur avait réalisé une version spéciale du XC60 T8 (photo en bas à gauche) utilisant de nombreux matériaux recyclés. Volvo s’est également engagé à réduire la pollution causée par le plastique au sein de ses bureaux et usines en éliminant le plastique à usage unique (gobelets, contenants alimentaires, etc.) en les remplaçant par des objets durables ou biodégradables avant la fin de 2019. Cette annonce s’inscrit dans un cheminement amorcé en 2017. Volvo s’était alors engagé à réduire l’impact environnemental de ses véhicules, entre autres, par l’électrification des nouveaux modèles Volvo lancés après 2019.

Volvo XC60