Vladimir Poutine veut contrôler la musique rap

Le président russe Vladimir Poutine souhaite élaborer un plan de contrôle de la musique rap puisque ce style gagne en popularité chez les jeunes dans son pays.

Selon ce que rapporte Newsweek, M. Poutine a déclaré samedi que la musique rap est «basée sur trois piliers: le sexe, la drogue et les manifestations». Il a l'habitude de réprimer les manifestations, mais son plus gros problème avec la musique rap serait le fait qu'on y aborde souvent le thème de l'abus de drogues. Il aurait mentionné qu’écouter du rap était «un moyen de dégrader la nation».

Le contexte de création des musiciens russes actuels n’est pas favorable. Le mois dernier, le rappeur russe Husky a été arrêté alors qu'il chantait sur le toit d'une voiture à Krasnodar. Il avait alors été condamné à 12 jours de prison pour hooliganisme, une peine qui a ensuite été annulée.

Les vidéoclips du chanteur ont été visionnés par plus de 6 millions de personnes et ses paroles traitent de la pauvreté, de la corruption et des brutalités policières.

Lors de son arrestation, le rappeur a dit à ses admirateurs: «Je vais chanter ma musique, la musique la plus honnête!»

M. Poutine croit que le fait d'interdire aux rappeurs de se produire ne ferait qu'augmenter leur popularité.

Le dirigeant russe a ajouté que s'il est «impossible» d'arrêter le rap et sa popularité croissante, les représentants du gouvernement doivent donc le «diriger».