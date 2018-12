Voici comment obtenir le jeu Subnautica gratuitement

L’excellent indie Subnautica, sorti officiellement en 2018 après plusieurs années en accès anticipé, est gratuit sur l’Epic Games Store pour quelques jours.

Le survival aquatique peut être téléchargé gratuitement jusqu’au 27 décembre 2018 sur la plateforme d’Epic Games alors qu’ il coûte normalement autour de 29$.

Bande-annonce Subnautica





Description du jeu sur Epic Games Store:

«Plongez dans les profondeurs d'une planète extraterrestre remplie de merveilles et de dangers. Fabriquez de l'équipement, pilotez des sous-marins et montrez-vous plus rusé que la faune pour explorer des récifs coralliens luxuriants, des volcans, des grottes et bien plus encore, tout en essayant de survivre.»

Epic Games souhaite offrir un jeu gratuitement toutes les deux semaines avec sa nouvelle plateforme conçue pour rivaliser avec Steam. La boutique en ligne a été annoncée en début septembre avec l’intention d’offrir de meilleurs revenus aux développeurs. Ils recevront 88% au lieu du 70% chez Steam.

Quel sera le prochain jeu gratuit?