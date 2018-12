10 films à écouter pour t’évader sous le soleil le temps d’une heure et demie

Il n’y a pas juste l’achat d’un billet d’avion dans la vie pour se sauver de la neige, il y a les films aussi!

Même si l’hiver, c’est devenu une tradition d’écouter des films de Noël, pourquoi ne pas changer nos habitudes en choisissant des films d’été (histoire de vivre dans le déni)?

La plage, le soleil, les palmiers, Noah Centineo en surf, c’est pas mal mieux que de la fausse neige et un baiser devant un sapin, non?

Voici donc 10 films pour faire une pause de l’hiver, sans sortir de son salon:

1. SPF – 18

L’arrivée à Malibu d’un mystérieux musicien en mal de succès secoue les certitudes d’une adolescente et de son copain surfeur. Mais surtout, il y a NOAH CENTINEO QUI SURFE! C’est tout ce que vous devez savoir.

2. Adventureland

Un jeune garçon se trouve un emploi d’été dans un parc d’attractions pour se payer un voyage en Europe et tombe en amour avec une collègue (jouée par Kristen Stewart).

3. The Kings of Summer

Trois amis décident de quitter la maison familiale et d’aller vivre ensemble dans la forêt pour un été d’aventures.

4. Rip Tide

Après la publication d’une vidéo embarrassante, une mannequin de New York, jouée par Debby Ryan, décide de fuir son quotidien en rendant visite à sa tante en Australie.

5. Hot Summer Nights

Ce film, mettant en vedette Timothée Chalamet, raconte l’été d’un adolescent qui change complètement après sa rencontre avec un jeune rebelle.

6. Summer 03

Une fille de 16 ans, jouée par Joey King, tente de passer un été normal après que ça grand-mère lui révèle des secrets de famille sur son lit de mort.

7. Blue Crush

Une surfeuse en pleine préparation pour une compétition se voit déconcentrée par un joueur de football.

8. Age of Summer

Un ado gêné vient de déménager dans une petite ville californienne et tente de faire des connexions en se trouvant un emploi de sauveteur.

9. Baywatch

Parlant de sauveteurs, vous connaissez l’histoire de Baywatch? Ce n’est pas le meilleur film de l’histoire de l’humanité, mais Zac Efron et The Rock sont assez sympathiques pour qu’on l’apprécie.

10. Call Me By Your Name

Une histoire d’amour d’été, sous le soleil de l’Italie. C’est un magnifique film à voir!

