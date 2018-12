15 cadeaux totalement locaux pour ceux qui aiment le «fait au Québec»

Vous craquez pour les artisans locaux? On vous comprend – nombreux sont ceux qui produisent des objets et des vêtements absolument uniques.

Voici quelques idées cadeaux 100% locaux à offrir à votre entourage pendant le temps des Fêtes.

1. Disque vinyle de Leonard Cohen

On ne se trompe jamais avec la musique de Leonard Cohen! Grand parmi les grands, l’auteur-compositeur-interprète canadien a laissé en héritage de nombreuses chansons en français et en anglais.

You Want It Darker est le 14e et dernier opus du Montréalais. Pour un son de qualité, chaleureux et différent, optez pour cette version vinyle qui saura plaire à tous les amateurs de tourne-disque.

Il est actuellement offert à 28,23$. Achetez en ligne.

2. Système intelligent pour vélo de Smart Halo

SmartHalo

Petite révolution dans le milieu du vélo, ce produit montréalais changera le quotidien des cyclistes. Il suffit de connecter l’appareil à son téléphone intelligent et d’enfourcher sa monture. Smart Halo propose ensuite la navigation intelligente, une alarme antivol et une lumière nocturne automatique.

SmartHalo à 159$. Achetez en ligne.

3. Support pour plantes en macramé de Blisscraft and Brazen

Voilà qui donnera aux plantes d’intérieur un charme épuré. La plante bénéficie de luminosité tout en devenant une décoration chic et naturelle.

Ce support pour plante en macramé est offert à 35$. Achetez en ligne.

4. Lunettes de soleil unisexes de Gowood

Pratiques et jolies tant pour elle que pour lui, ces lunettes polarisées unisexes se démarquent par leur design épuré. Faite de noyer foncé recyclé, chaque paire est unique en raison de l’essence de bois utilisée.

Ces lunettes permettent à la fois de protéger la vue contre les rayons du soleil et d’ajouter une touche tendance à tous les looks.

Chaque paire est livrée dans une pochette en microfibres ultra douce de haute qualité, déposée dans une boîte faite de bambou.

Elles sont offertes à 49$. Achetez en ligne.

5. Portefeuille accordéon de Matt & Nat

Ce portefeuille est aussi mignon que compact. Fait de matières recyclées dont du cuir vegan, il est disponible en plusieurs teintes.

Ce portefeuille accordéon est offert chez Matt & Nat à 65$. Achetez en ligne.

6. Lainage nordique de Frank And Oak

Ce chandail en tricot torsadé pour femme est un classique indémodable. Offert en couleur crème, il est notamment fait d’alpaga et de laine.

Il est disponible chez Frank And Oak à 99,50$. Achetez en ligne.

7. Kit de produits de rasage de Groom

L’art du rasage passe à un autre niveau grâce à cet ensemble de produits pour homme. Sous forme de baume et d’huile, ces produits de rasage et d’après-rasage s’utilisent au quotidien.

Cet ensemble de 4 produits Groom est offert à 80$. Achetez en ligne.

8. Affiche botanique de Baltic Club

Cette affiche faite main est une excellente façon d'offrir une fleur à un être cher. En prime, on y lit un délicat message, Laisser le temps au temps, qui rappelle que tout ira bien.

Cette affiche imprimée est offerte à 20$. Achetez en ligne.

9. Set d’aimants montréalais de Main And Local

Cocasses et mignons, ces aimants captent l’essence même de la ville de Montréal. Que ce soit pour sa nourriture ou sa fameuse joie de vivre, l’essentiel de la métropole s’y retrouve.

Disponible en ensemble de cinq aimants pour 12,99$. Achetez en ligne.

10. Tablier japonais de Objective

Qui a dit que les tabliers devaient être ennuyants? Fait de lin européen à l’étoffe savamment tissée, ce tablier japonais protège les habits et propose un look moderne.

Il est actuellement offert à 110,65$. Achetez en ligne.

11. Tour culinaire du Sud-Ouest

Facebook / Restaurant Bon Vivant

Laissez-vous guider à travers le Sud-Ouest par une experte de ce quartier montréalais. Au total, sept restaurants sont visités lors de cette virée gourmande où dégustation de produits et anecdotes sont au menu.

Cette balade gastronomique est offerte au coût de 85$ par personne. Achetez en ligne.

12. Savon aux baies nordiques de la collection Les Trappeuses

Ce pain de savon a tout pour plaire! Il est un produit vegan et artisanal qui offre un délicat parfum de bleuet, de lavande et de citronnelle. En prime, il est légèrement exfoliant.

Ce savon aux baies nordiques de la collection Les Trappeuses est offert à 7,99$. Achetez en ligne.

13. Sac à dos en cuir vegan de Matt & Nat

Ce sac à dos Mumbai est à la fois tendance, pratique et fait de cuir vegan. Il ne reste qu’à choisir parmi la collection Dwell la teinte qui plaira à l’être aimé.

Ce sac Matt & Natt est offert à 145$. Achetez en ligne.

14. Support à tablette en bois de Craft Collective

Qu’importe la marque de la tablette électronique, ce support universel en facilitera l’utilisation. Ce support est fabriqué à la main au Québec à partir de bois de noyer.

Ce support est offert pour 30$. Achetez en ligne.

15. Sac en tissu

Pratique en toutes occasions, ce sac en tissu est également un joli accessoire à apporter partout où l’on va.

Il est actuellement offert à 24$. Achetez en ligne.

Vous envoyez des cartes de Noël cette année? Consultez cet article pour dénicher les plus jolies!