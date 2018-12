Carlo a gagné en confiance

Brandon Carlo a l’impression de connaître ses meilleurs moments dans la Ligue nationale.

« Je sens que je joue bien et que je me déplace bien avec la rondelle, a mentionné le défenseur des Bruins, lundi, avant l’affrontement contre le Canadien. Je vois la surface glacée d’une nouvelle façon depuis quelque temps. Je prends davantage mon temps avec le disque au lieu de m’en débarrasser sur la bande. Ça se reflète sur mon jeu depuis quelques mois. Dans l’ensemble, je veux continuer d’être constant et jouer avec confiance. »

Ayant totalisé 25 joutes cette saison, Carlo est utilisé un peu plus de 20 minutes par match en moyenne et a amassé un but et deux mentions d’aide. S’il n’est pas une grosse menace offensive, le choix de deuxième tour (37e au total) des Bruins en 2015 est cependant conscient de l’importance d’appuyer l’attaque, mais pas à tout prix.

« Il y a des moments où nous [les défenseurs] poussons vers l’attaque et que la rondelle se retrouve finalement dans le fond de notre filet. Nous devons être en mesure de bien lire les situations de jeu. Dans la grande majorité des jeux, il est possible d’appuyer l’attaque et de foncer à quatre joueurs. »

Entre les oreilles

À 22 ans seulement et à sa troisième campagne dans le circuit Bettman, Carlo a déjà pris part à 182 matchs dans la meilleure ligue de hockey au monde. C’est avec une certaine maturité qu’il réalise qu’il ne faut rien tenir pour acquis et que les bonnes performances commencent souvent entre les deux oreilles.

« C’est super [de bien performer], mais tout se déroule tellement rapidement. Tu peux connaître un mauvais match et sur le plan mental, les choses peuvent changer. Cependant, j’essaie de rester stable dans ma tête et pour le moment, ça fonctionne bien. »