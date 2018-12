Ce pickup Mercedes à six roues est un véritable monstre

Vous vous souvenez du Classe X, cette camionnette présentée par Mercedes-Benz l’année dernière?

Mercedes ne semble toujours pas avoir l’intention de commercialiser ce modèle chez nous, mais il est déjà bien établi en Europe. Parlez-en à l’entreprise Carlex Design.

Pour promouvoir sa division de camionnettes baptisée Pickup Design, le modificateur polonais n’a pas fait les choses à moitié. Vraiment pas.

Ce monstre qu’on appelle l’Exy Monster X Concept est chaussé de six roues. Et les trois essieux du véhicule sont liés au moteur, ce qui en fait un véritable 6X6!

Enrobé d’une carrosserie noire en fibre de carbone, il est aussi équipé de certaines composantes de couleur jaune, comme le fond de la boîte ainsi que les crochets des treuils à l’avant et à l’arrière, par exemple.

Pickup Design spécifie aussi que le véhicule a été abaissé et élargi. On l’a aussi équipé de freins en carbone-céramique et de pneus haute performance Bridgestone Potenza. Aucun détail concernant la mécanique n’a été annoncé, mais on se doute qu’il ne s’agit pas du moteur de base sous le capot...

Même s’il a l’air prêt à aller faire la guerre aux zombies, Pickup Design spécifie que l’Exy Monster X Concept n’a pas été construit pour aller jouer dans la boue. On l’a plutôt développé dans le but d’en faire un véhicule de sécurité sur circuit.

En tout cas, si Pickup Design cherchait à faire parler d’elle, c’était définitivement un bon moyen de s’y prendre!