CH : une semaine très chargée

Le Canadien de Montréal entamera lundi soir une semaine fort chargée, tant sur la glace qu’à l’extérieur.

Quatrièmes dans la section Atlantique, les hommes de Claude Julien accueilleront les Bruins de Boston ce lundi soir au Centre Bell. Par la suite, ils voyageront dans l’Ouest pour un périple de trois rencontres chez l’Avalanche du Colorado, les Coyotes de l’Arizona et les Golden Knights de Vegas.

Montréal (17-11-5) vient de gagner cinq de ses six dernières sorties. Samedi soir, le Bleu-Blanc-Rouge a battu les Sénateurs d’Ottawa pour la troisième fois en 12 jours.

Trois des quatre adversaires du Tricolore ont un rendement inférieur à lui.

♦ Bruins de Boston (17-12-4, cinquième rang - section Atlantique)

Les Bruins débarquent à Montréal après avoir été battus 4 à 2 par les Sabres de Buffalo, qui leur ont infligé un deuxième revers d’affilée la veille.

Seulement un point sépare Boston (38 points) du CH.

Privés de Patrice Bergeron (côtes), Zdeno Chara (genou), Kevan Miller (gorge) et Jake DeBrusk (haut du corps), les Bruins ont marqué le plus maigre total de buts dans l’Atlantique depuis le début du calendrier régulier avec un cumulatif de 90.

En revanche, ils ont concédé le plus faible nombre de buts dans l’Association de l’Est avec un total de 88, troisième meilleur rendement du circuit.

♦ Avalanche du Colorado (18-9-6, troisième rang - section Centrale)

Nathan MacKinnon (21 buts, 52 points) et Mikko Rantanen (41 aides, 56 points) forment un des duos les plus redoutables de la Ligue nationale cette saison... et ils produisent à un rythme effréné avec un total combiné de 35 buts et 72 aides en 33 matchs.

Gabriel Landeskog est devenu samedi soir le deuxième marqueur de 20 buts des «Avs» cette saison, avec une soirée de deux buts.

Certes, ces trois joueurs sont déchaînés et la défense montréalaise sera mise à rude épreuve, tout comme le gardien (vraisemblablement Carey Price) qui montera la garde dans les Rocheuses.

♦ Coyotes de l’Arizona (14-16-2, septième rang - section Pacifique)

Avec ou sans Alex Galchenyuk, les Coyotes n’ont rien cassé cette année : ils ont une fiche déficitaire à domicile (6-8-1) et jouent pour ,500 à l’étranger (8-8-1).

Leur plus gros problème? L’attaque. Les 81 filets marqués les classent au 14e rang de l’Ouest. Seuls les Kings de Los Angeles (74) ont enfilé moins de buts depuis le début de la présente campagne.

Entre les poteaux, c’est une autre histoire. Leurs 89 buts accordés représentent le deuxième plus faible total de l’Ouest, derrière les Predators de Nashville de Pekka Rinne (82).

À propos de Galchenyuk (haut du corps), que le Canadien a échangé aux Coyotes en retour de Max Domi pendant l’été, il est revenu au jeu dimanche soir contre les Hurricanes de la Caroline. Il a décoché un tir au filet en plus de 13 minutes de jeu.

Il revendique trois buts et 11 points en 21 parties avec l’Arizona.

♦ Golden Knights de Vegas (19-14-2, quatrième rang - section Pacifique)

Après un départ lamentable, les Golden Knights remontent la pente avec sept victoires à leurs 10 derniers matchs.

La troupe de Gerard Gallant vient de réintégrer Paul Stastny à son effectif et le grand joueur de centre a noirci la feuille de pointage deux fois plutôt qu’une, dimanche, en récoltant un but et une aide dans la victoire des siens face aux Rangers de New York.

Et que dire du Québécois Jonathan Marchessault? L’ancien des Remparts de Québec vient d’amasser quatre points à ses trois derniers matchs.

Il trône au sommet des pointeurs de l’équipe du Nevada avec 27 points en 35 matchs.

Les Knights jouent toujours bien à domicile, comme le démontre leur fiche de 10-3-1 au T-Mobile Arena.