Chalet incendié à Lac-Bouchette : le fils de la victime arrêté?

La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir arrêté un suspect de 37 ans, en lien avec le décès d'un homme à Lac-Bouchette, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le corps de la victime a été retrouvé dans les décombres d'un chalet incendié du chemin du Barrage, vers 5 h dimanche matin.

Le suspect a été arrêté sur place. Lundi après-midi, il n'a toujours pas été rencontré par les enquêteurs en raison de son état de santé. La SQ n'a pas précisé s'il s'agissait de blessures subies lors de l'incendie ou d'un cas de désorganisation.

Des informations laissaient entendre que le suspect serait le fils de l'homme retrouvé sans vie, mais la police n'a rien confirmé encore.

Les enquêteurs n'ont pas voulu s'avancer non plus sur le moment d'une comparution, ou sur des accusations qui pourraient être portées contre l'homme.

«C'est une onde de choc parce que tout le monde se connaît et connaissait aussi ces gens-là. Ça faisait longtemps qu'ils restaient dans le village. Ils ont des parents dans le village. Un drame familial, ça touche tout le monde surtout dans le temps des Fêtes, on devrait se réunir en famille et non vivre des choses comme ça», a expliqué Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette.

«Quand il arrive un événement dans notre municipalité, ça fait toujours mal. Surtout un drame comme ça», a affirmé une citoyenne rencontrée par TVA Nouvelles.

Beaucoup de questions toujours sans réponse. «Moi je le connaissais de vue. Mais c’est quoi la raison? Pourquoi ça a été fait? On se pose tous la question», s’est interrogé un autre citoyen.