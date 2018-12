«Chien de garde» écarté des Oscars

Le parcours du film québécois Chien de garde à Hollywood a pris fin.

Le premier long-métrage de Sophie Dupuis, choix du Canada à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, n’a pas été retenu parmi les neuf derniers demi-finalistes annoncés lundi soir.

C’est la sixième année que le Canada ne parviendra pas à l’étape finale. De 2010 à 2012, Incendies, Monsieur Lazhar et Rebelle avaient été nommés successivement, sans cependant remporter la précieuse statuette.

Parmi les candidats retenus hier par l’Académie, on retrouve le grand favori Roma, du Mexicain Alfonso Cuarón, et le plus récent vainqueur de la Palme d’Or du Festival de Cannes, le film japonais Une affaire de famille.

Le Québec a tout de même une présence puisque Rodeo FX fait partie des studios qui ont contribué au tournage de Ant-Man et la Guêpe, qui compte parmi les films encore dans la course à l’Oscar des meilleurs effets spéciaux.