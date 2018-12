Voici comment camoufler un lendemain de veille à la perfection

Le temps des Fêtes, c’est la saison des partys de famille, de bureau, avec les amies, la belle-famille... il n’y a pas de fin!

Entre les flûtes de champagne et le vin rouge au souper, c’est très probable que vous viviez un (ou plusieurs) lendemain de veille.

Bien sûr, on vous demande d’être responsable et de ne pas trop boire, mais parfois, ça n'en prend pas beaucoup pour se réveiller avec un mal de tête légendaire et des cernes noirs comme la nuit.

Ne vous inquiétez plus, on vous a déniché les meilleurs trucs pour non seulement camoufler un lendemain de veille, mais aussi, pour y survivre.

1. Un masque de nuit

L’alcool, c’est déshydratant. C’est pour ça qu’on se réveille avec le désert du Sahara dans la bouche, mais aussi sur le visage.

Pour prévenir, avant d’aller vous coucher, démaquillez-vous (de grâce) et appliquez un masque de nuit! Il travaillera pour vous pendant que vous vous reposez.

Masque de nuit Laneige, 33 $ à amazon.ca

2. Un rouleau de jade

Votre arme contre le visage enflé! On masse les régions affectées doucement avec le rouleau de jade et le tour est joué!

Rouleau de jade Herbivore, 38 $ à sephora.ca

3. Des «patchs» pour les yeux

Ce sont souvent les yeux qui souffrent le plus après une soirée bien arrosée. Non seulement ils ont tendance à devenir rouges, mais surtout, à être boursouflés.

On règle la situation en appliquant des patchs sous les yeux pendant une dizaine de minutes avant de se maquiller!

Masque étoile de KNC Beauty, 6 $ à urbanoutfitters.ca

4. Un cache-cernes tout terrain

Si vos cernes sont plutôt colorés, un cache-cernes efficace est de mise. Appliquez-le en forme de triangle sous les yeux pour couper la couleur de vos cernes.

Aussi, optez pour une teinte qui a un peu de jaune ou de pêche dedans pour neutraliser le bleu ou le mauve sous vos yeux.

On aime bien celui de Maybelline, puisqu’il est traitant et hydratant en même temps.

Cache-cernes Age Rewind de Maybelline, 11 $ à amazon.ca

5. Un illuminateur

Le teint terne est aussi une des conséquences du lendemain de veille (probablement causé par la sécheresse digne du désert du Sahara mentionnée plus tôt).

On se redonne un peu d’éclat avec un illuminateur liquide stratégiquement placé donc, sur l'os de la joue, le long du nez, au coin intérieur de l'œil et à l'arc de cupidon.

Illuminateur Born to Glow! de Nyx, entre 12 $ et 18 $ à amazon.ca

6. Un crayon beige

Si vos yeux sont rougis par la fatigue, vous pouvez appliquer une touche de crayon beige à l’intérieur de l’œil.

Crayon gel Glide Liner de Sephora, 18 $ à sephora.ca

7. Hydratation

Il ne faut surtout pas oublier de boire de l’EAU. Traînez votre bouteille réutilisable favorite durant la journée, et remplissez-la tout le temps.

8. Un bon repas

Il ne faut pas oublier de manger quand on a trop bu! Un déjeuner aide puisque les œufs vont aider le foie à digérer l'alcool.

Accompagnez ça d’un Gatorade pour les électrolytes et voilà!

9. Bouger

C’est la dernière chose qu’on a envie de faire, mais bouger aidera grandement votre lendemain de veille.

Une marche dehors, un cours de yoga ou un entraînement doux au gym va aider, puisque faire une activité physique permet de libérer les toxines dans le corps.

On s’écoute par contre! Si on se met à avoir la nausée, on prend une pause.

10. Une sieste

Si vous pouvez vous le permettre, une petite sieste, ça aide toujours. Bonne chance!

