David Lemieux pourrait faire des ravages à 168 livres, assure Jean Pascal

Le boxeur David Lemieux risque fort de devoir passer chez les super-moyens à la suite des ennuis de poids qu’il a connus le weekend dernier à New York et selon Jean Pascal, le Québécois n’aura aucun mal à continuer de faire parler sa force de frappe s’il fait ce choix.

Lemieux s’est retrouvé à l’hôpital, vendredi dernier, après avoir un peu trop repoussé les limites de son corps afin de ne pas passer au-dessus des 160 livres pour son combat contre l’Américain Tureano Johnson, qui devait avoir lieu le lendemain. Le duel a donc été annulé et le clan Lemieux se retrouve dans la tourmente, forcé à prendre des décisions cruciales pour la santé et la suite de la carrière du boxeur.

Mais si Lemieux détermine qu’il vaut mieux passer des poids moyens (160 livres) aux super-moyens (168 livres), il sera possible pour lui de continuer à obtenir du succès, croit Pascal, qui connaît bien le boxeur.

«C'est un dur cogneur et je crois sincèrement qu'à 168 livres, il va frapper aussi fort, je l'ai déjà vu faire mal à des boxeurs de 175 livres», a expliqué Pascal, lundi, en entrevue avec le réseau TVA Sports.

«S'il montait de poids, il pourrait conserver cette force de frappe qu'il a en lui, a-t-il ajouté. C'est une force née, il est né avec cette puissance. Ce ne serait pas un problème de passer des knock-outs à des boxeurs de 168 livres.»

Pascal sait de quoi il parle : il a lui-même dû monter de catégorie il y a environ dix ans. Il sait pertinemment qu’il y a moyen de bien faire dans les circonstances.

«Monter de poids, ça fait peur, c'est de l'inconnu, a-t-il admis. En tant que boxeur, on peut penser que c'est dangereux. De mon côté, j'ai monté de poids et je suis devenu champion. «Canelo» Alvarez a monté de poids et il a bien fait, il est devenu champion du monde. Alors ça pourrait être bénéfique pour David.»

Cependant, Pascal n’est pas 100% certain que Lemieux doit changer de catégorie. Il doit d’abord s’assurer que tout a été fait de la bonne façon pour rester à 160 livres.

«David doit penser avant tout à sa santé et il doit voir s'il a fait tous les efforts et les choix de vie pour faire le poids à 160, a expliqué l’ancien champion. S'il a fait tous les bons choix, qu'il a été discipliné et qu'il n'a pas pu faire le poids, il devrait envisager de monter de poids.»

«Cependant, s'il sait dans son for intérieur qu'il a peut-être triché, qu'il n'a pas fait tous les choix nécessaires, alors il devrait se remettre en question et faire les efforts nécessaires pour faire le poids à 160.»