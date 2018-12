Des brunchs «apportez vos bulles» débarquent sur la Rive-Sud en 2019

Il n’y a rien comme être un peu pompette le dimanche après-midi. Ça tombe bien, car un nouveau restaurant de la Rive-Sud lancera sous peu des brunchs «apportez vos bulles»!

C’est au restaurant Rouge Bœuf de Boucherville que ces #BoozyBrunch auront lieu. Au menu, une foule d’assiettes déjeuner décadentes et une ambiance festive.

En plus, le jus d’orange et le jus de pamplemousse seront offerts gratuitement, vous pourrez donc concocter vos propres mimosas sans problème!

Ces brunchs festifs débuteront dès le mois de janvier 2019. Voilà une bonne façon de commencer l'année!

