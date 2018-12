Elle reçoit les cadeaux de sa liste perdue

BOISBRIAND | Un restaurateur de la Rive-Nord touché par la liste de cadeau de Noël oubliée par une jeune fille dans son établissement a décidé de la retrouver afin de lui offrir ce qu’elle désirait.

Le 1er décembre dernier, Maryane Lauzon, 11 ans, est allée manger chez la Belle et la Bœuf à Boisbriand, avec ses parents et ses deux frères. En attendant le repas, les trois enfants ont chacun écrit une liste de cadeaux de Noël.

Sauf qu’avant de partir, la jeune Maryane a oublié la sienne. Une serveuse a vu la lettre par terre et l’a remise au gérant du restaurant. Ce dernier a été touché par le contenu de la liste. Maryane souhaitait un chèque cadeau pour des câlins gratuits et un montage photo avec ses deux grands-mamans, décédées dans l’année.

Photo Stéphane Sinclair

Et comme plusieurs jeunes filles, elle demandait aussi au père Noël des jeux vidéo, un téléviseur, une tablette électronique, un animal de compagnie, des Barbies et une plante.

« On a vraiment trouvé ça très cute et on a décidé de la retrouver pour lui donner ce qu’elle voulait », explique Pascal Auger, le directeur du restaurant.

M. Auger ne savait pas que Maryane Lauzon venait de perdre ses grand-mamans dans la dernière année. « Le montage photo laminé a pris une tout autre importance à nos yeux », explique-t-il.

Réseaux sociaux

Ce dernier a lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux en publiant la lettre de Maryane. Sa maman, Michèle Cléroux, 38 ans, a reconnu l’écriture de sa fille et a contacté le restaurateur.

« Je n’en revenais pas de cette belle initiative. J’ai vraiment été surprise », explique la femme de Terrebonne.

Photo Stéphane Sinclair

Le restaurateur les a invités à venir manger en famille avec leurs deux grands-papas qui sont nouvellement veufs. Lors de la remise des cadeaux dimanche, le père Noël et un lutin attendaient la famille Lauzon au restaurant.

« J’ai été surprise. Je ne m’attendais pas à cela. Je suis vraiment contente », a dit Maryane. Elle vient de se forger une nouvelle amitié avec son cochon d’Inde.

Ses deux jeunes frères ne sont pas en reste puisqu’ils ont reçu des montres et des fusils Nerf.

Au total, c’est plus de 600 $ en cadeaux qui ont été offerts aux enfants. Les huit membres de la famille ont été invités à passer l’après-midi au restaurant aux frais du propriétaire.

– Avec monjournal.ca