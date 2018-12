Kanata divise encore

« Oui, je prêche pour ma paroisse, mais ça aurait certainement apaisé bien des affaires, en plus d’apporter de bonnes choses. »

Long et décousu

Le point de vue de M. Sioui-Durand­­­ est plus nuancé que ceux d’autres artistes autochtones invités par le collectif Décoloniser les arts à se rendre à Paris pour voir la pièce.

« J’ai trouvé ça long et décousu », a dit la réalisatrice abénakise, qui a observé que toute possibilité de controverse a été évacuée du récit.

« Ils ont fait l’effort d’enlever les éléments les plus sensibles, en particulier tout le chapitre sur les pensionnats autochtones qui faisait craindre le plus de réactions dans les communautés au Québec et au Canada. »