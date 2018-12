Le meilleur endroit où manger des buns à la vapeur a fermé ses portes et les Montréalais n’en reviennent pas

La fin de l’année 2018 n’est pas de tout repos du côté des fermetures d’établissements.

Un autre endroit bien-aimé des Montréalais vient de s’ajouter à la déjà longue liste de restaurants et bars ayant mis la clé dans la porte depuis le début de l’année.

Le HÀO, ce fabuleux comptoir de la rue Rachel Est, a fermé boutique le 15 décembre dernier. C’est avec une publication sur les réseaux sociaux que les propriétaires ont dévoilé la triste de nouvelle à leurs fidèles clients.

Aucune raison n’est mentionnée pour expliquer cette fermeture soudaine. Plusieurs habitués n’en reviennent pas de perdre leur endroit favori où aller manger de succulents buns à la vapeur, plat qui faisait la renommée de l’endroit depuis le tout début.

Les propriétaires précisent par contre qu’ils partageront davantage d’informations sur leurs trois dernières années de service et sur la fermeture seulement après les Fêtes. Croisons les doigts qu’il y aura une suite au HÀO!

Le HÀO avait ouvert ses portes en 2016. L’été dernier, le populaire restaurant avait agrandi en prenant possession du local adjacent.

