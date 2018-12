Le PDG de Birks veut détaxer les touristes

«Le Canada est le seul pays de l’OCDE à taxer les touristes venant de l’étranger», a dénoncé le pdg de Birks, Jean-Christophe Bédos, qui demande au gouvernement fédéral de mettre fin à cette iniquité fiscale.

Depuis 2007, le Canada a aboli le remboursement des taxes sur les achats réalisés par les touristes. En soumettant leurs factures aux services douaniers, les visiteurs étrangers pouvaient autrefois réclamer un montant équivalent aux taxes imposées sur leurs achats. «Pourtant, encore aujourd’hui, lorsqu’un Canadien voyage en Asie ou en Europe par exemple, il ne paye aucune taxe sur ses achats», a souligné le célèbre bijoutier.

En France, le gouvernement fait la promotion de la détaxe touristique pour inciter les visiteurs étrangers à dépenser davantage sur son territoire. Les visiteurs chinois, parmi les plus aisés, sont de plus en plus friands des destinations qui offrent une telle mesure fiscale.

Le grand patron de Birks raconte que certains touristes préfèrent donc voyager ailleurs qu’au Canada pour acheter leur joaillerie, car le remboursement des taxes de vente équivaut parfois au prix d’un billet d’avion. Des millions de dollars échapperaient ainsi aux commerçants canadiens. «C’est une question de réciprocité. Le Canada doit y réfléchir sérieusement.»

Les géants du web

Jean-Christophe Bédos croit aussi que les géants américains du web, tels qu’Amazon et Ebay, doivent se soumettre aux mêmes règles fiscales que les détaillants canadiens. «On doit tous avoir des règles du jeu identiques», a-t-il plaidé.

La croissance de Birks passe par des visées internationales. Sans préciser la nature exacte de ses projets, l’entreprise canadienne prévoit une première incursion sur le marché asiatique en 2019. Ses produits sont déjà distribués au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le Groupe Birks détient 27 magasins au Canada et ses ventes se sont établies à 114,4 millions $ pour l’exercice 2018.