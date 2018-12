Les Ducks poursuivent sur leur lancée

Les Ducks d’Anaheim ont inscrit quatre buts sans réplique lundi soir, à Pittsburgh, pour revenir de l’arrière et l’emporter 4 à 2 face aux Penguins.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif et d’une neuvième victoire en 10 matchs pour les Ducks.

C’est Ondrej Kase qui a fait la différence en marquant son neuvième but de la saison en fin de deuxième période. Plus tôt dans l’engagement, ses coéquipiers Adam Henrique et Kiefer Sherwood avaient aussi secoué les cordages. Ryan Getzlaf a complété le travail en marquant dans un filet désert dans les dernières secondes de la troisième période.

À son premier match contre son ancienne équipe, l’attaquant des Ducks Daniel Sprong a contribué à la victoire en obtenant une mention d’aide sur la réussite de Henrique. Sprong avait été envoyé à Anaheim le 3 décembre dernier en retour du défenseur Marcus Pettersson.

Les Penguins avaient pourtant bien entrepris la rencontre. Evgeni Malkin leur avait donné les devants en début de match lors d’un avantage numérique.

En plus de doubler leur avance en fin de première période, Bryan Rust a empêché Jakob Silfverberg d’inscrire les Ducks au pointage en glissant devant la cage des siens alors que Casey DeSmith était hors position.

L’équipe locale a toutefois pu compter sur le retour du défenseur Kristopher Letang, qui a raté un match après avoir subi une blessure au genou gauche vendredi dernier contre les Bruins de Boston.

Devant le filet des Penguins, DeSmith a repoussé 32 tirs. À l’autre bout de la patinoire, John Gibson a réalisé 28 arrêts.