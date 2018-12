Les Huskies frappent un grand coup

Le joueur le plus convoité dans la LHJMQ prendra finalement le chemin de l’Abitibi. Le défenseur Noah Dobson sera cédé aux Huskies de Rouyn-Noranda à la conclusion du Championnat mondial de hockey junior.

Selon ce que Stéphane Leroux du Réseau des sports (RDS) rapporte, le choix de première ronde des Islanders de New York lors du dernier repêchage de la LNH fera ses valises pour Rouyn tandis que le Titan recevra des joueurs, mais surtout des choix au repêchage.

Cette transaction monstre ne sera toutefois confirmée qu’une fois que le tournoi d’Équipe Canada junior sera terminé, puisqu’il est interdit, selon les règlements de la Ligue canadienne de hockey, d’annoncer des transactions impliquant des joueurs actifs au Mondial junior. Les Huskies ont d’ailleurs démenti la nouvelle lundi, sans surprise.

Dobson ira également rejoindre l’entraîneur Mario Pouliot, pour qui il a évolué lors de ses deux premières saisons à Bathurst. Ils ont remporté la coupe du Président et la coupe Memorial ensemble, la saison dernière.

Et les Sags ?

Il semblerait également que les Saguenéens de Chicoutimi soient impliqués dans cette énorme transaction, comme le rapportait le collègue Mikaël Lalancette de TVA Sports il y a quelques mois.

Il s’agirait en fait d’une transaction à trois équipes. Dobson ne passerait pas par Chicoutimi cette année, mais il y reviendrait l’an prochain si, évidemment, il ne perce pas la formation des Islanders. Sags et Huskies s’échangeront des éléments cette année qui permettront non seulement aux Huskies de payer la facture Dobson, mais également le renvoi du défenseur vedette, ou d’autres joueurs, à Chicoutimi l’an prochain pour compléter cet « échange élastique ».

Chose certaine, cette transaction ne fait qu’ajouter à la domination des Huskies qui, lors de la première moitié de saison, ont cumulé un dossier de 28-6-1, bon pour le premier rang du classement général de la LHJMQ, six points devant les Voltigeurs de Drummondville (51 pts) et sept devant les Wildcats de Moncton (50 pts).

Ils figurent également au premier rang en ce qui a trait aux buts accordés cette saison, avec un total de 78 en 35 parties, soit une moyenne de 2,23 par rencontre.

Pagliarulo à Québec

Par ailleurs, les Remparts de Québec ont confirmé la transaction faisant passer le gardien de 18 ans Carmine-Anthony Pagliarulo de Rimouski à la Vieille Capitale en retour d’une sélection de cinquième ronde, appartenant initialement à Baie-

Comeau, lors du prochain repêchage. Cette transaction a pour but de combler le poste d’auxiliaire à Dereck Baribeau, vacant depuis qu’Anthony Morrone a été cédé à Drummondville dimanche.

« Je voulais me trouver un auxiliaire de 18 ans. L’année prochaine, on va devoir rentrer un de nos jeunes et on va avoir besoin d’un gardien d’expérience pour le supporter », a mentionné Patrick Roy, ajoutant ne pas magasiner activement Baribeau.