Place aux réalisatrices

Un autre pas a été franchi dans l’atteinte de l’équilibre hommes-femmes dans le cinéma québécois. Pour la première fois depuis l’implantation d’une mesure visant à obtenir la parité, la SODEC a franchi la barre du 50 % + 1 de projets financés qui sont écrits ou réalisés par des femmes.

« C’est fantastique. On est sur la bonne voie de la parité. On se rapproche de quelque chose d’intéressant. Plus il va y avoir de femmes qui font des films, plus les mœurs vont changer. Ça va changer l’imaginaire collectif, ça va ouvrir à la diversité », a applaudi la présidente de l’organisme Réalisatrices équitables, Isabelle Hayeur.

Aux onze films qui ont reçu leur financement, lundi, sont attachés les noms de six réalisatrices.

Parmi elles, Anaïs Barbeau-Lavalette­­­ pourra tourner son adaptation de la pièce de théâtre La déesse des mouches à feu, de Geneviève Pettersen, tandis que Sophie Dupuis, sortie de l’ombre grâce à son remarquable Chien de garde, peut aller de l’avant avec son drame minier Souterrain.

Photo courtoisie

Trois fois de suite paritaire

En ajoutant les scénaristes, on obtient un pourcentage de 54 % de projets financés comptant au moins une femme à la réalisation ou au scénario, selon les données de la SODEC.

C’est la troisième ronde de financement consécutive qui atteint la zone paritaire, fixée entre 40 % et 60 %, mais la première qui obtient la majorité (les deux précédents avaient obtenu 41 % et 49 %).

Cette hausse des projets féminins financés a été stimulée par la règle du 1 + 1, implantée au début de 2017. Celle-ci impose aux producteurs qui veulent soumettre plus d’un film à une ronde de financement qu’un des projets soit écrit et/ou réalisé par au moins une femme.

« Cette mesure est un succès », s’est réjouie la directrice des communications de la SODEC, Johanne Morissette.

Photo courtoisie

La qualité d’abord

Lors du dernier dépôt, la moitié des 58 projets de longs métrages soumis à la SODEC par les producteurs comptait sur une femme dans un des postes clés.

Malgré la règle du 1 + 1, les projets féminins ne bénéficient d’aucun passe-droit de la part des décideurs de la SODEC, assure Mme Morissette. « Nous n’avons aucun quota minimal. On juge selon la qualité. »

La réalisatrice Patricia Chica, qui a le feu vert pour tourner Montreal Girls, abonde en ce sens. « Que je sois une femme issue de la diversité a sûrement été un plus, mais j’espère que c’est le scénario qui les a séduits. »

Si elle assure n’avoir jamais été victime de discrimination parce qu’elle est une femme, Chica, qui a aussi tenté sa chance à Hollywood, se réjouit de l’intérêt que suscitent les projets féminins depuis que la SODEC impose sa nouvelle règle.

« Les producteurs veulent travailler avec des femmes. Ça ouvre des portes, c’est certain. »

Outre Barbeau-Lavalette, Dupuis et Chica, les projets féminins retenus par la SODEC sont ceux réalisés par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi), Maryanne Zéhil (La face cachée du baklava) et Caroline Monnet (Bootlegger).