Saison 2018-2019: voici 5 transactions payantes dans la LNH

Certains directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey ont eu la main heureuse sur le marché des transactions l’été dernier. Voici cinq acquisitions qui ont été particulièrement payantes depuis le début de la saison.

Max Domi

Photo Martin Chevalier

Obtenu des Coyotes de l’Arizona en échange d’Alex Galchenyuk, Max Domi a rapidement fait sa place avec le Canadien de Montréal. L’attaquant de 23 ans a récolté 33 points en autant de matchs depuis le début de la campagne. Il a également permis à Jonathan Drouin, son compagnon de trio, d’éclore enfin. Domi ne devrait avoir aucune difficulté à surpasser sa production de l’année dernière, lorsqu’il avait amassé 45 points en 82 matchs.

Jusqu’à présent, les Coyotes sont perdants au change. Galchenyuk n’a pas comblé les attentes depuis son arrivée à Glendale, lui qui n’a obtenu que 11 points en 22 sorties.

Jeff Skinner

Photo AFP

Après avoir passé huit saisons avec les Hurricanes de la Caroline, le changement d’air a été bénéfique pour Jeff Skinner. Depuis qu’il s’est joint aux Sabres de Buffalo, l’attaquant de 26 ans semble plus inspiré que jamais. En plus d’avoir amassé 35 points à ses 34 premiers matchs, Skinner compte déjà 24 buts, soit son total de la dernière campagne, et fait partie des meilleurs marqueurs de la ligue.

En retour de Skinner, les Hurricanes ont mis la main sur l’espoir Cliff Pu et sur trois choix de repêchage.

Ryan O’Reilly

Photo d'archives, AFP

Pour leur part, les Sabres ont fait le bonheur des Blues de St. Louis auxquels ils ont échangé Ryan O’Reilly en retour de Vladimir Sobotka, Patrik Berglund, Tage Thompson et deux choix au repêchage. O’Reilly connaît tout un début de saison à St. Louis, lui qui a déjà amassé 31 points en autant de matchs. Choix de deuxième tour de l’Avalanche du Colorado en 2009, l’Ontarien de 27 ans pourrait certainement connaître sa meilleure saison en carrière. Il avait atteint un sommet en 2013-2014 avec l’Avalanche en inscrivant 64 points en 80 rencontres.

Elias Lindholm

Photo d'archives, AFP

Choix de premier tour (cinquième au total) des Hurricanes de la Caroline en 2013, Elias Lindholm a véritablement émergé depuis son arrivée avec les Flames de Calgary. Avec 37 points en 34 parties, il n’est qu’à sept points d’égaler sa production de la dernière saison, au cours de laquelle il n’avait manqué qu’un seul match. Le joueur suédois de 24 ans n’a jamais cumulé plus de 45 points en une saison (en 2016-2017), une marque qu’il pourrait facilement surpasser avant même d’entreprendre la deuxième moitié du calendrier régulier.

Les Hurricanes n’ont toutefois pas été en reste, puisqu’ils ont obtenu en échange le défenseur Dougie Hamilton, l’attaquant Micheal Ferland et l’espoir Adam Fox. Pour leur part, les Flames ont également mis la main sur le défenseur Noah Hanifin, qui s’adapte aussi très bien à sa nouvelle équipe.

Mike Hoffman

Photo d'archives, AFP

Les jours de Mike Hoffman étaient comptés avec les Sénateurs d’Ottawa aussitôt qu’a éclaté le scandale impliquant sa conjointe et le couple formé par Melinda et Erik Karlsson. D’abord échangé aux Sharks de San Jose, Hoffman a aussitôt été envoyé en Floride avec les Panthers. L’attaquant de 29 ans semble avoir retrouvé la tête au hockey, lui qui a déjà inscrit 31 points en 31 rencontres. Il a d’ailleurs établi un record de concession avec les Panthers en inscrivant au moins un point en 17 matchs.