Un atelier de fabrication de baguette magique aura lieu dans le bar le plus «Harry Potter-esque» de la ville

L’un des établissements favoris des fans de la saga Harry Potter a décidé d’organiser une journée de création de baguettes magiques le 30 décembre prochain.

Le resto-bar The Lockhart, qui s’inspire de l’univers féérique d'Harry Potter, offrira à tous les clients qui le souhaitent le matériel nécessaire pour créer leur propre baguette.

Chaque client aura 1 h 30 pour réaliser sa création et devra consommer au moins une boisson ou un plat. Vous pourrez même goûter à la fameuse bière au beurre!

Faites rapidement votre réservation, car les fans de la saga Harry Potter seront probablement très nombreux à vouloir participer à l'atelier.

Ça vous donnera envie de crier «Wingardium Leviosa» en brandissant votre baguette bien haut!

The Lockhart

3979, rue Saint-Denis

30 décembre de 10 h à 20 h 30

8 $

Tous les détails ici.

