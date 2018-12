«Un effort atroce» –Carey Price

Fidèle à son habitude, le gardien du Canadien ne s’est pas éternisé devant les journalistes. Toutefois, il a offert une opinion tranchante.

« C’était un effort atroce de notre part. De leur côté, ils ont travaillé en équipe. Ils ont joué un typique match de route. »

– Carey Price

Même s’il a commis 11 revirements au cours des sept premières minutes du match, le Canadien était toujours dans le coup après 20 minutes.

« Ils ont fourni un meilleur effort que nous en début de match. Malgré tout, nous ne tirions de l’arrière que par un but en fin de première période. Nous avions la chance de revenir dans le match, mais nous ne l’avons pas saisie. »

– Jeff Petry

Depuis le retour de Shea Weber, l’attaque massive du Canadien n’a inscrit qu’un but en 30 occasions. Et le capitaine du Tricolore ne se trouvait même pas sur la glace.

« C’est l’affaire de cinq joueurs. On est trop lents, on ne déploie pas notre jeu assez rapidement. Et ce soir [hier], notre attaque massive aurait pu servir de bougie d’allumage, mais on n’a rien fait de bon. »

– Brendan Gallagher

Tant les joueurs que les entraîneurs sont conscients de cette importante lacune. D’ailleurs, tout est mis en œuvre pour corriger la situation. Peine perdue, semble-t-il.

« On a fait le tour des points qu’il y avait à corriger. On passe du temps là-dessus à l’entraînement, on fait des séances vidéo. C’est maintenant à nous de livrer la marchandise et d’exécuter. »

– Jeff Petry