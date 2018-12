Un examen sur le caractère

Les décideurs du Canadien et les joueurs le clament : c’est le jour et la nuit en ce qui a trait à l’attitude dans le vestiaire. Très souvent depuis le début de la saison, on a vanté la force de caractère de ce groupe.

Et avec le retour de Shea Weber, la direction du Tricolore pense que tous les éléments sont en place.

Après la visite des Bruins, ce soir au Centre Bell, le Canadien passera une audition importante. Aura-t-il un rôle important dans la course pour une qualification aux séries éliminatoires ?

L’audition ou l’examen, si vous préférez, comportera plusieurs questions sur la force de caractère.

Six matchs de suite à l’étranger. Trois de ces matchs contre des formations avec une fiche supérieure à ,500 : Dallas, Colorado et Tampa.

Un voyage pas trop exigeant puisque le Canadien disputera trois matchs cette semaine. Et trois autres matchs à partir du 28 décembre.

Comment l’équipe se comportera-t-elle avec deux séquences de deux matchs en autant de soirs ?

L’attaque à cinq parviendra-t-elle à faire la différence ?

Comment l’équipe composera-t-elle dans l’adversité ?

S’illustrer à l’étranger

Jusqu’à maintenant cette saison, le Canadien a conservé une fiche de 7-5-3 sur les patinoires adverses. En réalité, il s’agit d’un bilan de 7-8.

Pour atteindre les séries éliminatoires, une équipe doit parvenir à s’illustrer à l’étranger, tout au moins à compiler une fiche supérieure à ,500, pourvu qu’elle capitalise sur les matchs disputés à domicile. À Montréal, c’est 10-6-2. C’est correct, mais ça ne laisse aucune marge d’erreur.

C’est pourquoi les prochains matchs auront une influence déterminante sur la deuxième moitié de la saison.

Et ce sera le moment de bien tester le caractère.

Le Canadien aura cet examen avec des effectifs complets, comme je vous le précisais. C’est déjà un facteur important. L’entraîneur-chef Claude Julien aura donc des options et on ses joueurs devront lui fournir des réponses convaincantes.

Il ne fait aucun doute que les sept prochains matchs permettront aux entraîneurs et au directeur général d’obtenir encore plus d’information sur cette équipe.

Étapes franchies

Le Tricolore a franchi des étapes importantes depuis le début d’octobre.

On désirait changer l’attitude. C’est accompli.

On voulait ajouter un joueur de centre. C’est fait.

On souhaitait un Carey Price dans son rôle de joueur d’influence. Les résultats sont encourageants.

On voulait des résultats concluants après les départs de Max Pacioretty et d’Alex Galchenyuk : c’est accompli. Max Domi et Tomas Tatar ont influencé l’attaque au point que le Canadien est l’une des bonnes formations de la ligue à égalité numérique.

On attendait avec impatience le retour de Shea Weber : c’est chose faite.

Mais il y a des interrogations qui demandent des réponses. Cette brigade défensive peut-elle tenir le coup ? Les unités spéciales peuvent-elles changer la donne ?

Et, je vous le rappelle, cette équipe a-t-elle le caractère pour affronter l’adversité ?

Si le Canadien passe l’examen avec succès, il disputera 11 matchs avant la pause du match des étoiles, dont sept au Centre Bell.

Une situation intéressante, n’est-ce pas ?

Tarasenko fait jaser

Du 19 décembre jusqu’au 27 décembre, aucune transaction ne sera autorisée. Le règlement est clair.

Mais d’ici là, peut-on prévoir des changements au niveau des effectifs ?

« Difficile à prédire. Ça jase, aucun doute. Le dossier Vladimir Tarasenko crée beaucoup d’intérêt. Mais le temps est un facteur important quand un joueur de ce calibre est dans la vitrine », me disait hier un intervenant important de la Ligue nationale.

Tarasenko n’est pas le seul sur le marché.

Les Blackhawks seraient-ils prêts à se départir de Duncan Keith ?

Il y a aussi les Flyers de Philadelphie qu’on gardera à l’œil. Il n’y a pas de période interdisant aux propriétaires de congédier un entraîneur ou un directeur général et on doute que Dave Hakstol puisse obtenir une autre chance. Le dernier voyage des Flyers dans l’Ouest canadien a été catastrophique. Chuck Fletcher, le nouveau directeur général, doit prendre une décision rapide. Il doit dénicher un gardien...