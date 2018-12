Vidanges aussi négligées que nos rues

Un automobiliste pris derrière un camion à ordures va souvent lâcher un chapelet de jurons. Ça pue, c’est long et ça crée des petits bouchons. Mais la Ville pourrait rendre la collecte des déchets plus rapide, plus propre et plus sécuritaire.

On est dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Jocelyn Hébert, chauffeur du camion à ordures, doit immobiliser le poids lourd au milieu de la rue pour aller prêter main-forte à l’éboueur.

Un énorme divan et de grosses planches de bois ont été mis aux ordures, malgré le fait que cette collecte est dédiée aux ordures ménagères régulières. Pendant que les éboueurs peinent à tout ramasser, quelques automobilistes impatients se faufilent entre les travailleurs et le camion à ordures.

« C’est toujours comme ça, les gens font n’importe quoi, et on doit composer avec ce bordel. Pis il faut faire vite, car les autos klaxonnent », lance Jocelyn, qui doit surmonter sa peur chaque fois qu’il empoigne un sac à ordures. Et pour cause : en 2015, il s’est piqué avec une seringue souillée. Après des mois de tests et de traitements antiviraux, il s’en est sorti indemne.

Pourquoi pas des bacs ?

« Les gars se blessent surtout à cause des objets coupants qui transpercent les sacs », confie Cyrille Nottoli, directeur des activités à la compagnie de collecte Derichebourg. Selon lui, et selon plusieurs autres représentants de l’industrie, tous les déchets devraient être disposés dans des bacs. Les contenants permettent une collecte plus rapide (moins de déversements) et plus sécuritaire, font-ils valoir.

Pourquoi, à Montréal, certains arrondissements exigent-ils l’utilisation des sacs de poubelle et de recyclage, tandis que d’autres préconisent des bacs ?

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on m’explique qu’il est impossible de rendre les bacs roulants obligatoires dans certains secteurs, pour des raisons logistiques. La plupart des logements n’ont pas l’espace requis pour entreposer de grands contenants, et leur accumulation sur le trottoir serait encombrante.

Toutefois, un nouveau règlement municipal oblige les constructeurs d’immeubles à prévoir un espace dédié aux bacs à déchets, comme c’est souvent le cas en Europe.

Très bonne idée.

Revoir la collecte

Les façons de collecter les ordures n’ont pas évolué depuis des décennies, croit Karel Ménard, du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Les citoyens ont été habitués à la facilité, dit-il.

« Même s’ils font n’importe quoi avec leurs ordures, elles seront ramassées. »

Selon M. Ménard, Montréal devrait s’inspirer d’Amsterdam, où les citoyens utilisent des conteneurs géants et semi-enfouis qu’on retrouve au coin des rues ou au pied des immeubles.

Des puces électroniques indiquent aux compagnies de collecte lorsque les conteneurs sont pleins.

C’est intéressant : on parle d’une méthode propre, qui responsabilise les citoyens, en plus de diminuer les problèmes de circulation générés par les camions à ordures.

Peut-être que ce n’est pas « sexy » de parler de vidanges, mais il faudrait s’y attarder un peu.

Comme nos rues, les poubelles sont négligées et donnent une triste allure à la ville, en plus de mettre en danger ceux qui ont le mandat de les ramasser.

Dans la peau d’un éboueur

Pendant une semaine, j’ai suivi avec une caméra mon collègue Jean Balthazard, producteur de contenus pour Tabloïd, qui a été éboueur à temps plein.

Son quotidien c’était :

Des journées de 10 à 12 heures presque sans pause

Des conditions rudes : pluie, neige, chaussée glacée

Des déchets disposés n’importe comment

