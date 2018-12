10 idées de cadeaux pour ton ami fédéraliste qui le feront chanter: «Ô Canada!»

Le temps des fêtes est le moment tout indiqué pour mettre de côté vos différences avec vos êtres chers.

C’est donc le temps de laisser savoir à vos amis qui n’ont pas la profonde conviction que le Québec sera un jour un pays que vous respectez malgré tout leurs choix de vie.

Voici 27 suggestions de cadeaux pour démontrer à vos amis que vous les aimez d’un océan à l’autre.

1. L’album Stunt des Barenaked Ladies

On pourrait vous suggérer d’acheter Gordon, le premier album du groupe qui a, somme toute, bien vieilli. Mais non. Cet opus de 1998 contient la pièce One Week ainsi que neuf autres. Le groupe de Scarborough avait essayé de recréer l’énergie qu’on retrouve lors de ses concerts, mais c’est impossible pour nous de vous dire s’ils ont réussi, car nous n’avons jamais eu la chance de les admirer en action.

Pour acheter c'est ici.

2. Un calendrier mural du premier ministre Justin Trudeau

Ce calendrier à l’effigie du premier ministre canadien reste la meilleure façon de noter des dates importantes telles que Victoria Day, Canada Day et Thanksgiving. Ce calendrier contient tous vos mois préférés comme mars et même novembre, ainsi qu’une belle photo de Justin pour accompagner chacun. Watatow.

Pour acheter c'est ici.

3. Une réplique du Bluenose

Cette réplique du célèbre voilier qui a gagné une course à moment donné est une des meilleures façons de se rappeler de façon quotidienne de la riche histoire du Canada. Ça, ou regarder un 10 sous. Mais ce modèle réduit fait de bois rare est peint à la main et la ressemblance avec l’originale est surement frappante. Une pièce de collection.

Pour acheter c'est ici.

4. Une épinglette «Double Double»

Durant sa carrière dans la LNH, Tim Horton a joué pour les Maple Leafs, les Rangers, les Penguins et les Sabres, mais son plus grand lègue à la culture canadienne est certainement la chaîne de cafés qu’il a fondée avant sa mort prématurée en 1974. Cette épinglette représente un café de chez Tim Hortons, avec les mots «Double double» écrits dessus. Ceci signifie deux crèmes et deux sucres. Mais votre ami fédéraliste le sait probablement déjà.

Pour acheter c'est ici.

5. La deuxième saison de Corner Gas en DVD

L’énigme de ce sitcom diffusé de 2004 à 2009 se déroule entièrement dans une station-service située en Saskatchewan rurale (existe-t-il une autre Saskatchewan?) Au moment de sa diffusion originale, près d’un million de Canadiennes et de Canadiens étaient fidèles au poste chaque semaine. La série a été suivie par un film et une série animée. Nous pourrions vous suggérer la première saison, mais la deuxième est beaucoup moins chère.

Pour acheter c'est ici.

6. Une figurine d’un monsieur de hockey

Aaron Ekblad est un très bon jeune joueur de hockey avec un nom drôle. Certaines personnes qui s’y connaissent en hockey affirment qu’il pourrait devenir un des grands joueurs de l’histoire. Avoir une figurine de cette vedette canadienne ferait plaisir à n’importe quel fan de hockey canadien (les vrais).

Pour acheter c'est ici.

7. Un foulard de Anne... la maison aux pignons verts

La majorité des fans de la série de livres écrits par Lucy Maud Montgomery possède surement déjà les coffrets et les livres. Ce foulard de soie, décorée de citations peintes à la main de la plus célèbre rousse issue de l’Île-du-Prince-Édouard (on parle bien sure de Anne), sera le plus original des cadeaux.

Pour acheter c'est ici.

8. Un jeu de société

Les habitants du deuxième plus grand pays au monde en terme de superficie ont la réputation d’être des gens excessivement polis qui s’excusent pour tout. Pour vraiment tout. Un jeu avec un nom comme SORRY! est parfait pour votre ami qui aime s’amuser, mais qui maîtrise aussi les écrits d’Hughette Proulx.

Pour acheter c'est ici.

9. Un t-shirt de Degrassi

Les étudiants de l’école Degrassi divertissent les résidents du plus meilleur pays au monde depuis 39 ans déjà (oui oui). Alors on pourrait dire que porter un gaminet à l’effigie de ce haut lieu du savoir est probablement plus patriotique encore que d’arborer l’unifolié. Et en plus, Drake a déjà joué dans cette série.

Pour acheter c'est ici.

10. Un livre de partition des chansons du plus grand groupe rock de l’histoire du monde, The Guess Who

Il n’y a probablement aucune ville dans le monde entier plus associée au rock and roll que Winnipeg, là où les nuits sont longues. Aidez votre ami à célébrer l’héritage musical de la capitale manitobaine en apprenant les grands classiques signés Bachman - Cummings, les Lennon - McCartney canadiens.

Pour acheter c'est ici.