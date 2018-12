Quand vient le temps de s’entraîner, chacun a ses préférences en matière d’exercices ou de sports.

Certaines personnes préfèrent la course, d’autres les cours en groupe ou encore l'entraînement dans leur salon: l’important, c’est de bouger.

Toutefois, chaque année, de nouvelles tendances «fitness» se dessinent. Envie de savoir ce qui risque de se retrouver tôt où tard sur votre fil Instagram ou Facebook?

Voici 6 tendances «fitness» qui seront partout sur les réseaux sociaux en 2019:

1. Les entraînements en circuit

Si vous aimez varier votre entraînement et que la simple idée de passer 45 minutes sur un elliptique vous donne de l’urticaire, vous allez adorer les entraînements en circuit. Souvent divisés en stations où l’on fait un exercice ciblé pendant quelques minutes seulement, les circuits permettent un entraînement complet et surtout varié. Pas le temps de s’emmerder!

Biner Training

220, Crémazie O.

Epix

345, De La Gauchetière O.

2. OrangeTheory

Les studios OrangeTheory ne cessent d’ouvrir un peu partout dans la grande région de Montréal. On en compte déjà huit au Québec et leur nombre ne cesse d’augmenter. Pourquoi cet essor? C’est que l’entraînement vous plonge dans une expérience intense de 60 minutes qui comprend du rameur, du tapis de course et de la musculation. Une combinaison gagnante qui donne des résultats, d’où l’engouement mondial qui a finalement gagné le Québec!

OrangeTheory Fitness

Plusieurs endroits à Montréal

3. Des séances d’entraînement plus courtes

Eh non, vous ne rêvez pas: on s’entraîne moins longtemps en 2019, mais on s’entraîne mieux. Le mot d’ordre? INTENSITÉ. Pas de yoga tranquille, ici: on travaille en force ou en intensité cardio élevée afin de maximiser chaque minute consacrée à l’exercice. On fait attention aux blessures, toutefois.

Report Fitness

Entraînement HIIT en circuit intense de 30 minutes.

Plusieurs endroits au Québec

30 minutes HIT

Entraînement de boxe pour femme de 30 minutes. Horaire flexible.

Plusieurs endroits au Québec

4. Les «défis fitness»

Celles qui ont la fibre compétitive en 2019 seront ravies! Que ce soit des défis lancés entre amies sur les réseaux sociaux, une course dans votre quartier ou un ironman dans les Laurentides, le but est de se lancer un défi et de le relever. Cent squats par jour pendant un mois? Check! Un premier demi-marathon? Check! Aller au gym cinq jours par semaine pendant un mois? Check!

5. Les entraînements ciblés... pour les fesses!

#GrowYourBooty est une tendance qui est plus présente que jamais et de nombreux gyms offrent désormais des séances de travail en groupe qui ciblent particulièrement vos fessiers. Squats, lunges, deadlifts et hipthrusts seront au rendez-vous. On n'a qu'à penser au fameux #TwerkingChallenge de LP et Alanis, qui a fait fureur cet automne.

6. L’entraînement de ninja

On ne parle pas de CrossFit, ici, mais bien de centre d’entraînement où il est possible de réveiller le ninja qui sommeille en vous! En gros, on vous présente une série d'obstacles à la American Ninja Warrior où vous serez invités à grimper, sauter, plonger, bref vous épuiser dans un parcours prédéfini.

The Spot Montreal

5140, rue Saint-Patrick

Amusement Ninja Warrior

95, boulevard des Entreprises à Boisbriand

