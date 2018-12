Bonne nouvelle pour les usagers de la STM

Envie de prendre un verre de trop la veille du jour de l’An? Ça tombe bien, car la STM vient d'annoncer que le métro sera ouvert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

🍾🎉 Pour faciliter les déplacements des clients et célébrer avec eux la nouvelle année, la #STM ouvrira de nouveau le métro toute la nuit du 31 décembre, au tarif en vigueur.



Autres offres spéciales pour les Fêtes 👇https://t.co/ilRjuqz9vn pic.twitter.com/0CPFLBV37J — STM (@stm_nouvelles) December 3, 2018

Les tarifs pour utiliser le métro seront les mêmes qu’à l’habitude.

Voilà une excellente nouvelle pour les fêtards!

