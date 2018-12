Catherine Dorion caricature la politique

La députée de Taschereau est fille de son époque. Elle se met en scène sur les réseaux sociaux avec efficacité et assiduité. Sensible aux apparences, elle s’inspire, à son corps défendant sans doute, du champion du genre au Canada, Justin Trudeau.

Si Justin Trudeau malmène le français involontairement, sa langue étant envahie par l’anglais et le charabia technocratique, Catherine Dorion, elle, use consciemment d’un français racoleur, une imitation du parler populaire. Justin Trudeau est complaisant, flatteur et moralisateur, parfois gnangnan. La députée en débardeur est, au contraire, baveuse à souhait, moralisatrice, agressive et elle ne résiste pas à flinguer les chroniqueurs à « clics ». Normal pour cette professionnelle pour faire cliquer les médias.