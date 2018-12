Douze arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants à Longueuil

LONGUEUIL – Douze personnes ont été arrêtées mardi lors d'une opération antidrogue menée par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) mardi matin.

Menées par environ 120 policiers, la douzaine de perquisitions menées à six adresses – deux à Saint-Hubert, deux à Brossard, un à Saint-Amable et un à Mascouche – ont permis de saisir 1 kg de haschisch, de la cocaïne et plus de 300 comprimés de drogues. Les enquêteurs ont aussi saisi 25 000 $ et six voitures comme bien infractionnel, a fait savoir le SPAL en soirée.

L'opération Méchoui a permis d'arrêter 12 personnes, soit dix hommes de 27 à 55 ans et 2 femmes de 32 et 45 ans.

«Les suspects feront face à des accusations de trafic, possession dans le but de trafic et complot. Ils devraient comparaître demain matin [mercredi] au palais de justice de Longueuil», a précisé le SPAL.

Des policiers de Laval, Roussillon, Châteauguay, de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et de la Sûreté du Québec ont participé aux perquisitions.