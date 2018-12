En direct de l’espace, David Saint-Jacques fait la lecture aux enfants

David Saint-Jacques s’est adressé aux enfants depuis la Station spatiale internationale , ce matin, pour leur raconter une histoire.

L’astronaute canadien a ainsi saisi sa tablette électronique pour lire le conte aux élèves de l’école primaire des Saints-Anges de Saint-Lambert, école qu’il a lui-même fréquentée, réunis à l’Agence spatiale pour l’occasion.

L’événement avait pour but de susciter l’intérêt des enfants pour la lecture, l’espace et l’apprentissage.

David Saint-Jacques a ensuite habillement répondu aux questions de quelques enfants dont l’une qui lui a demandé s’il allait fêter Noël dans l’espace et s’il apercevrait le père Noël de son point de vue privilégié.

«On va fêter Noêl ensemble en pensant à nos familles. On a chacun amené de la nourriture spéciale de notre pays pour faire goûter à nos amis. Et le père Noël... je ne sais pas si je vais réussir à le voir. On voit le Pôle Nord d'ici, mais il est un peu au bord de l'horizon. On va essayer de le regarder, on a de bonnes jumelles», a répondu l'astronaute.