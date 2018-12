Hausse des revenus d’emploi dans toutes les MRC de la province

QUÉBEC – Les revenus d'emploi ont augmenté dans les 104 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec en 2017, notamment en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui a connu une importante hausse, selon un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec.

Se basant sur les données fiscales des particuliers de Revenu Québec pour élaborer son bulletin, l’ISQ note que c’est la première fois depuis 2013 que toutes les MRC du Québec sans exception bénéficient d’une croissance du revenu médian.

Ainsi, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est celle qui connaît la plus forte hausse du revenu d’emploi (10 %), soit la plus élevée pour ce territoire depuis 2002. À l’autre bout du spectre, les plus faibles hausses ont été enregistrées dans Minganie (0,2 %), Pontiac (0,8 %) et Administration régionale Kativik (1,0 %).

À l’échelle de la province, le revenu d’emploi médian des 25 à 64 ans a crû de 3 % pour s’établir à 41 125 $ en 2017, ce qui est supérieur à celui de Montréal (38 246 $), mais inférieur à celui de la Capitale-Nationale (44 569 $) ou Laval (42 557 $).

Avec un revenu d’emploi médian de 78 288 $ en 2017, Caniapiscau, sur la Côte-Nord, est la MRC qui présente le revenu d’emploi médian le plus haut, et ce, depuis 2002.

Montréal

Par ailleurs, tout comme le revenu d'emploi médian, le nombre de travailleurs (personnes de 25 à 64 ans en emploi) a augmenté dans l'ensemble du Québec l’an dernier.

«Les progressions les plus importantes par rapport à 2016 s'observent principalement dans les MRC à forte croissance démographique de la couronne de Montréal. Parmi celles-ci, Mirabel (4,8 %), Montcalm (2,7 %) et La Rivière-du-Nord (2,3 %) ressortent avec une croissance supérieure à 2 %», lit-on dans un communiqué de l’ISQ.

Le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans a bondi de 1,9 % à Montréal en 2017, soit presque deux fois le taux de croissance pour l'ensemble du Québec (1 %).

À Québec et dans quelques MRC avoisinantes, ce nombre a aussi augmenté, mais moins que de la grande région de Montréal.

En outre, dans 47 des 104 MRC du Québec, le nombre de travailleurs a reculé en 2017. C’est le cas dans plusieurs MRC des régions administratives confrontées à un vieillissement accéléré de la population, telles que la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie, précise-t-on.