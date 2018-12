Le gérant d'un restaurant célèbre de Montréal sauvagement agressé d’un coup de poing au visage

Le gérant du célèbre restaurant de smoked meat Dunn’s Famous du centre-ville de Montréal dit ignorer pourquoi un inconnu l’a sauvagement agressé d’un coup de poing au visage dans son établissement.

La violente attaque est survenue en milieu d’après-midi le 29 octobre dernier, alors que le restaurant de la rue Metcalfe était peu achalandé.

Capture d’écran courtoisie

Capture d’écran courtoisie

Sur les caméras de surveillance de l’établissement, qui existe depuis 1927, on voit le gérant répondre au téléphone.

Au même moment, un homme pénètre nonchalamment dans le restaurant. Après avoir balayé l’endroit des yeux, l’agresseur reconnaît sa proie et s’élance.

Capture d’écran courtoisie

Capture d’écran courtoisie

« On a reçu un appel pour le propriétaire du restaurant, mais comme c’est moi qui étais le plus près du combiné, j’ai pris l’appel et bang ! Il m’a frappé d’une bonne droite sur la tempe et il s’est enfui très rapidement, ça n’a pris que quelques secondes », raconte Scott Williams, le gérant.

« J’ai été capable de me relever et j’ai commencé à le prendre en chasse dans les ruelles du centre-ville. Mais je l’ai finalement perdu, c’était comme une scène de film », relate cet employé d’origine australienne.

Capture d’écran courtoisie

Appel à témoin

Le travailleur ne gardera aucune séquelle de sa mésaventure, mais il tient tout de même à ce que l’on retrouve son assaillant.

Capture d’écran courtoisie

« Je n’ai aucun ennemi, je n’ai jamais offensé qui que ce soit, vous avez ma parole. Cette agression est un geste gratuit. Je veux que l’on retrouve l’agresseur et que la justice suive son cours. »

Il n’y a pas que le restaurateur qui est à la recherche de l’agresseur. Le Service de police de la Ville de Montréal a déclenché une enquête afin d’épingler le suspect.

La police demande au public de transmettre toute information qui permettrait de l’identifier à la ligne Info crime au 514 395-1133.